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РИА Новости

ГП призвала разработать всеобщий документ для борьбы с киберпреступниками

17:13 03.10.2019
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все страны мира должны участвовать в разработке международного универсального документа, направленного на борьбу с киберпреступностью, попытки распространить любой из секторальных документов на все страны заранее обречены на провал, считает начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов.
"Каждое государство в мире должно иметь возможность принять участие в разработке международного универсального документа, направленного на борьбу с киберпреступностью, и высказать свои замечания при его разработке, совместно определив допустимые правила международного взаимодействия", - приводит пресс-служба ведомства слова Завалунова с 18-й встречи генеральных прокуроров государств-членов Совета государств Балтийского моря в Таллине.
Представитель надзорного ведомства России отметил, что сейчас отсутствует единый подход при получении трансграничного доступа к электронным доказательствам, поскольку в каждом государстве имеется собственная внутренняя практика. Он заявил, что работа по противодействию возникающим вызовам и угрозам в информационной сфере не будет достаточно эффективной без надлежащего взаимодействия правоохранительных органов на межгосударственном уровне.
Завалунов подчеркнул, что любые организационные и практические меры, проводимые внутри одной страны, с учётом международного характера киберпреступлений могут быть максимально результативными только при наличии надлежащего механизма международно-правового сотрудничества.
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"Ни одно из региональных решений не способно устранить проблемы, возникающие перед мировым сообществом в рассматриваемой сфере. Попытки распространить любой из секторальных документов на все страны мира заранее обречены на провал", - сказал глава правового подразделения надзорного ведомства России.
Заместитель генпрокурора России Алексей Захаров, возглавивший российскую делегацию, в свою очередь выразил надежду, что совместными усилиями странам-участницам совета удастся сделать новый шаг на пути укрепления взаимопонимания между государствами в очень сложной и исключительно важной области обеспечения информационной безопасности и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.
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