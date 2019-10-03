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РИА Новости

Подсолнечное масло может подешеветь из-за рекордного урожая подсолнечника

17:06 03.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия убирает огромный урожай подсолнечника, цены на эту культуру в ближайшее время могут начать снижаться достаточно резкими темпами, транслируясь в снижение стоимости подсолнечного масла, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".
"В ближайшие недели мы ждем продолжения быстрого снижения цен на подсолнечник, которое местами может носить обвальный характер, в первую очередь в Поволжье. Рынок подсолнечного масла в ближайшие месяцы будет находиться под сильным давлением из-за рекордного урожая и в России, и на Украине", - говорится в отчете.
"Совэкон" на этой неделе резко повысил прогноз сбора подсолнечника в РФ, до 13,9 миллиона тонн - на 0,8 миллиона тонн выше августовской оценки. "Это новый рекорд, превышающий предыдущий максимум в 12,8 миллиона тонн, установленный в 2018 году", - говорится в исследовании.
Основная причина повышения прогноза – рекордная урожайность в Центральном Черноземье, где убрано около 60% площадей с урожайностью 28 центнеров на гектар, примерно на 20% выше предыдущего года. Кроме того, на старте уборки максимальную урожайность показывает показывает Поволжье, в связи с чем прогноз может быть еще повышен. Близка к рекордной и урожайность подсолнечника в Южном округе.
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Согласно мониторингу Минсельхоза РФ, на 2 октября подсолнечник обмолочен с площади 3,2 миллиона гектаров (38% посевной площади), намолочено 7 миллионов тонн при урожайности 21,6 центнера с гектара. В прошлом году на ту же дату урожайность составляла 17,4 центнера с гектара.
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