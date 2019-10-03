Ушаков оценил возможность проведения "нормандского" саммита 16 октября

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, говоря о возможности проведения саммита в нормандском формате 16 октября, сообщил, что о конкретных сроках проведения встречи стороны пока не договаривались, но в середине октября у российской стороны есть определённые трудности с графиком.
"Я не знаю, пока еще не договаривались о конкретных сроках", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможной дате проведения нормандского саммита.
Говоря о том, обсуждаются ли сейчас сроки его проведения, он ответил: "нет, пока нет".
На просьбу уточнить, идёт ли речь о возможности проведения такой встречи 16 октября, как об этом говорят некоторые эксперты, помощник российского лидера уточнил: "Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю".