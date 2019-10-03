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РИА Новости

Ушаков оценил возможность проведения "нормандского" саммита 16 октября

17:06 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, говоря о возможности проведения саммита в нормандском формате 16 октября, сообщил, что о конкретных сроках проведения встречи стороны пока не договаривались, но в середине октября у российской стороны есть определённые трудности с графиком.
"Я не знаю, пока еще не договаривались о конкретных сроках", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможной дате проведения нормандского саммита.
Говоря о том, обсуждаются ли сейчас сроки его проведения, он ответил: "нет, пока нет".
На просьбу уточнить, идёт ли речь о возможности проведения такой встречи 16 октября, как об этом говорят некоторые эксперты, помощник российского лидера уточнил: "Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю".
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
2 октября, 17:35РИА Новости
Германия готова согласовать дату проведения саммита "нормандской четверки"
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