В Дагестане студент ударил ножом одногруппника за колкости в его адрес

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Студент вуза в дагестанском Избербаше ударил ножом одногруппника за колкости в его адрес, сообщает пресс-служба республиканского МВД в Студент вуза в дагестанском Избербаше ударил ножом одногруппника за колкости в его адрес, сообщает пресс-служба республиканского МВД в Instagram

По данным ведомства, пострадавший пришел на занятия в учебное заведение, но в момент, когда студенты входили в помещение аудитории, получил удары ножом в спину. Он был доставлен в больницу.

"Полицейскими был задержан и доставлен в отдел полиции подозреваемый - 21-летний житель села Новокаякент Каякентского района. Выяснилось, что причиной конфликта стали неприязненные отношения. Как оказалось, пострадавший регулярно отпускал шутки в адрес одногруппника, постоянно подначивал, а накануне молодые люди просто не поделили стул в помещении учебного заведения", - говорится в сообщении.

В конфликт студентов вмешалась преподаватель, попросив завершить спор мирно, но, как оказалось молодой человек не стерпел обиду и пустил в ход холодное оружие, отмечает ведомство.