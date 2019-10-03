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РИА Новости

В Дагестане студент ударил ножом одногруппника за колкости в его адрес

16:56 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МВД России
Сотрудница МВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МВД России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Студент вуза в дагестанском Избербаше ударил ножом одногруппника за колкости в его адрес, сообщает пресс-служба республиканского МВД в Instagram.
По данным ведомства, пострадавший пришел на занятия в учебное заведение, но в момент, когда студенты входили в помещение аудитории, получил удары ножом в спину. Он был доставлен в больницу.
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"Полицейскими был задержан и доставлен в отдел полиции подозреваемый - 21-летний житель села Новокаякент Каякентского района. Выяснилось, что причиной конфликта стали неприязненные отношения. Как оказалось, пострадавший регулярно отпускал шутки в адрес одногруппника, постоянно подначивал, а накануне молодые люди просто не поделили стул в помещении учебного заведения", - говорится в сообщении.
В конфликт студентов вмешалась преподаватель, попросив завершить спор мирно, но, как оказалось молодой человек не стерпел обиду и пустил в ход холодное оружие, отмечает ведомство.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в МВД.
Главный редактор независимого информационного портала Весьма Андрей Гришин
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