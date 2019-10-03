В Госдуме прокомментировали методичку ЕК по визам для жителей Донбасса

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Руководство Еврокомиссии по обработке визовых заявлений жителей Донецкой и Луганской областей носит дискриминационный характер, является нарушением международного права, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Еврокомиссия направила европейским странам, входящим и не входящим в "шенген", список критериев для выявления выданных загранпаспортов РФ, выданных жителям Донбасса, и руководство по обработке визовых заявлений жителей Донецкой и Луганской областей.

Руководство содержит "набор единых критериев обращения, которые помогут консульствам государств-членов установить фактическое место законного проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать визовые заявления жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, имеющих российские паспорта".

"Методичка" Еврокомиссии с рекомендациями и критериями по обработке визовых запросов жителей Донбасса, получившим гражданство России, является откровенной формой дискриминации, нарушением международного права и попыткой незаконной сегрегации", - сказал Железняк.

По его словам, Еврокомиссия пытается таким образом запугать людей и надавить на Россию, чтобы она отказалась от выдачи российского гражданства жителям Донбасса.

"Еврокомиссия наглядно демонстрирует, как в Европе игнорируют так называемые европейские ценности, манкируют общепринятыми правовыми нормами, используя двойные стандарты. Будет очень показательной реакция европейских государств, которым ЕК предложила "новый" подход в отношении граждан России при выдаче виз", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что предложение жителям Донбасса подавать заявления на визу исключительно на территории Украины, невзирая на гражданство, фактически делает получение визы невозможным.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.