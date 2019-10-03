Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T16:45Z
https://ria.ru/20191003/1559405633.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/100973/95/1009739536_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_8902088385ca0a5b3305678bcb03b5c1.jpg
РИА Новости

Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

16:45 03.10.2019
1106
© Fotolia / shaiithБокал с коньяком
Бокал с коньяком
© Fotolia / shaiith
Бокал с коньяком. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Предложение рынка о повышении минимальной розничной цены на коньяк до 450 рублей чрезмерно, должно быть не более 420-430 рублей, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.
"Посчитаем; 450 рублей мне кажется многовато. Там понятно, что для качественного коньяка надо поднимать цену. Там больше, чем на инфляцию, но 450 рублей - как-то многовато. Думаю, 420-430 рублей - в этом диапазоне должно быть, не больше", - сказал Сазанов.
"Кизлярский коньячный завод" ранее в сентябре предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк почти на 16%, до 450 рублей за 0,5 литра.
Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 388 рублей, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
Алкогольный отдел супермаркета
24 сентября, 08:25РИА Новости
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
12812136
Обсудить 10
Алексей СазановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Евро
Официальный курс евро снизился на 17 копеек
РИА
Новости
Графин и рюмки
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку
Российские рубли и купюра Европейского союза
Официальный курс евро вырос до 71,47 рубля
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
Лента
новостей
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
Медведев уволил главу Росгидромета
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме
Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Банкноты номиналом 10 евро
Евро поднялся выше 71 рубля впервые с 19 сентября
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разблокировать доступ к газу из Туркмении
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Официальный курс евро на среду вырос до 70,84 рубля
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
01:11Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
Лента новостейМолния