Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

"Посчитаем; 450 рублей мне кажется многовато. Там понятно, что для качественного коньяка надо поднимать цену. Там больше, чем на инфляцию, но 450 рублей - как-то многовато. Думаю, 420-430 рублей - в этом диапазоне должно быть, не больше", - сказал Сазанов.