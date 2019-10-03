Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Предложение рынка о повышении минимальной розничной цены на коньяк до 450 рублей чрезмерно, должно быть не более 420-430 рублей, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.
"Посчитаем; 450 рублей мне кажется многовато. Там понятно, что для качественного коньяка надо поднимать цену. Там больше, чем на инфляцию, но 450 рублей - как-то многовато. Думаю, 420-430 рублей - в этом диапазоне должно быть, не больше", - сказал Сазанов.
"Кизлярский коньячный завод" ранее в сентябре предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк почти на 16%, до 450 рублей за 0,5 литра.
Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 388 рублей, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
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