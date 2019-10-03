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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Югра готова сотрудничать с Сербией в новых сферах

16:37 03.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов искать новые направления сотрудничества с Сербией, помимо нефтегазодобычи, заявила глава региона Наталья Комарова в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.
Встреча состоялась в рамках рабочего визита Комаровой в Белград. Как пояснили в региональном департаменте общественных и внешних связей, стороны обсудили сотрудничество между правительством Югры и республиканским министерством труда, занятости, социальной защиты и по делам ветеранов войны. Так, глава автономного округа отметила, что Югра заинтересована в развитии отношений во всех направлениях.
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"Сербия занимается добычей нефти и газа, имея при этом единого с нами партнера - компанию "Газпром". Данное направление может стать базовой площадкой для развития отношений и в других отраслях. В республике есть подготовленные к сотрудничеству бизнес-сообщества. Мы крайне заинтересованы в открытии новых направлений сотрудничества ... помимо нефтегазодобычи", - приводят в департаменте слова губернатора.
В частности, уточнила Комарова, в Югре наработан большой опыт в части развития социального предпринимательства, который является одним из лучших в России. Кроме того, автономный округ полностью открыт для взаимодействия в областях школьного и дошкольного дополнительного образования, здравоохранения, оказания помощи инвалидам, поддержки многодетных семей.
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В свою очередь, Боцан-Харченко подчеркнул, что перспективы у сотрудничества большие. Так, второй по величине город республики Нови-Сад ведет поиски новых партнеров в части развития электроэнергетики, на его территории расположены крупнейшие энергетические компании Сербии. Он отметил, что сербские власти уделяют серьезное внимание взаимоотношениям регионов двух государств, и российское посольство окажет Югре максимальную всестороннюю поддержку для выстраивания контактов с регионами и предприятиями Сербии.
Стороны также обсудили возможности сотрудничества в части лесозаготовки и переработки, локализации профильных предприятий на территории Югры, развития медицинского туризма и ряд других направлений, добавили в департаменте.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСербияЭкономика
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