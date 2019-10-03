В ГИБДД ответили, могут ли инспекторы требовать снять тонировку на месте

В России запрещается устанавливать на передние стекла автомобилей тонировочную пленку, пропускающую менее 70% света. За подобное нарушение водителей штрафуют на 500 рублей. Инспекторы ДПС часто требуют снять пленку на месте. В противном случае применяют статью 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", по которой автолюбителю грозит до 15 суток ареста.