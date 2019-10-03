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РИА Новости

В ГАИ призвали москвичей перейти на зимнюю резину из-за ожидаемого снега

16:10 03.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Московским водителям стоит проверить техническую исправность своих машин и подготовить зимние покрышки из-за ожидаемого уже на следующей неделе первого снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"По прогнозам Гидрометцентра, уже на следующей неделе могут выпасть первые осадки в виде снега. В связи с этим дорожная полиция просит автолюбителей проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки - к их пригодности в использовании", - рассказали в пресс-службе.
Водителям также стоит позаботиться о зимнем стеклоочистителе, который нужно покупать только в сертифицированных магазинах.
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