Посол России в Эстонии рассказал, кто не сможет получить электронную визу

ТАЛЛИН, 3 окт — РИА Новости. Граждане Эстонии и других стран, внесенные Россией в "черный список", не получат электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заявил посол России в Таллине Александр Петров.

"Есть категория лиц, которым въезд в нашу страну просто запрещен. В полной мере это относится и к тем, кто хочет получить электронную визу", - сказал Петров изданию Postimees.

В июне 2018 года МИД России сообщил, что Москва запретила въезд в страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии в ответ на принятие этой страной так называемого "списка Магнитского". В "черный список" вошли 20 граждан соседнего государства.

Ранее сообщалось, что режим электронной визы введен 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД России по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы — до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.