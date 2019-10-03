СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Напавший на полицейского в Париже был работником префектуры полиции, сообщает радиостанция France Info.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на полицейского в префектуре полиции Парижа. Агрессор был застрелен коллегой пострадавшего. По данным телеканала BFMTV, в результате инцидента один полицейский погиб и еще пять человек были ранены.
О мотивах нападавшего на данный момент не сообщается.
В настоящее время квартал, в котором находится парижская префектура полиции, оцеплен. На месте находится глава МВД Франции Кристоф Кастанер.