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РИА Новости

СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже

15:54 03.10.2019 (обновлено: 15:59 03.10.2019)
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© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Напавший на полицейского в Париже был работником префектуры полиции, сообщает радиостанция France Info.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на полицейского в префектуре полиции Парижа. Агрессор был застрелен коллегой пострадавшего. По данным телеканала BFMTV, в результате инцидента один полицейский погиб и еще пять человек были ранены.
О мотивах нападавшего на данный момент не сообщается.
В настоящее время квартал, в котором находится парижская префектура полиции, оцеплен. На месте находится глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Вчера, 15:46РИА Новости
СМИ: четыре человека погибли при нападении на управление полиции в Париже
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СМИ: четыре человека погибли при нападении на управление полиции в Париже
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