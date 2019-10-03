СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на полицейского в префектуре полиции Парижа. Агрессор был застрелен коллегой пострадавшего. По данным телеканала BFMTV, в результате инцидента один полицейский погиб и еще пять человек были ранены.