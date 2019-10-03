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РИА Новости

Жена Боярского прокомментировала сообщения о нарушении им правил парковки

15:48 03.10.2019 (обновлено: 15:49 03.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский
Актер Михаил Боярский
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Михаил Боярский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жена актера Михаила Боярского Лариса Луппиан подтвердила изданию teleprogramma.pro появившуюся в СМИ информацию о том, что ее муж неправильно припарковал автомобиль в Петербурге.
Ранее телеканал "Звезда" сообщил, что артист мог нарушить правила из-за плохого самочувствия и необходимости принять лекарство.
"Ситуация такая имела место быть, но это произошло не вчера, а уже давно. Не буду отрицать, да — это мой муж, да — он остановился, где не положено, да — он нарушил правила", — заявила Луппиан.
Она рассказала, что Боярскому нужно было в аптеку. По ее словам, актер нарушил правила, так как негде было припарковаться.
В ГИБДД сообщили о начале проверки после публикаций кадров, на которых видно, как машина разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. Из автомобиля вышел человек, похожий на Михаила Боярского.
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Лариса ЛуппианМихаил БоярскийГИБДД МВД РФСанкт-ПетербургОбщество
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