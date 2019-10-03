Жена Боярского прокомментировала сообщения о нарушении им правил парковки

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жена актера Михаила Боярского Лариса Луппиан подтвердила изданию teleprogramma.pro появившуюся в СМИ информацию о том, что ее муж неправильно припарковал автомобиль в Петербурге.
Ранее телеканал "Звезда" сообщил, что артист мог нарушить правила из-за плохого самочувствия и необходимости принять лекарство.
"Ситуация такая имела место быть, но это произошло не вчера, а уже давно. Не буду отрицать, да — это мой муж, да — он остановился, где не положено, да — он нарушил правила", — заявила Луппиан.
Она рассказала, что Боярскому нужно было в аптеку. По ее словам, актер нарушил правила, так как негде было припарковаться.
В ГИБДД сообщили о начале проверки после публикаций кадров, на которых видно, как машина разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. Из автомобиля вышел человек, похожий на Михаила Боярского.