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РИА Новости

Путин отметил успешное развитие отношений России и Казахстана

15:47 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские отношения развиваются успешно и отметил достойный объём товарооборота, подчеркнув, что сторонам в плане двухстороннего сотрудничества нужно "держать руку на пульсе".
"Что касается двусторонней повестки дня, то мне сейчас нет необходимости вдаваться в детали, мы регулярно имеем возможность с вами обсуждать двустороннюю повестку дня. И, слава Богу, там все развивается успешно практически по всем направлениям: и товарооборот достойный, и планы дальнейшего развития очень хорошие", - заявил Путин в четверг на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Российский лидер добавил, что у РФ и Казахстана есть и совместные проекты, и области сотрудничества, как традиционные, так и высокотехнологичные.
"Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом уровне, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем", - подчеркнул он.
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