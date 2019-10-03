Путин отметил успешное развитие отношений России и Казахстана

"Что касается двусторонней повестки дня, то мне сейчас нет необходимости вдаваться в детали, мы регулярно имеем возможность с вами обсуждать двустороннюю повестку дня. И, слава Богу, там все развивается успешно практически по всем направлениям: и товарооборот достойный, и планы дальнейшего развития очень хорошие", - заявил Путин в четверг на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.