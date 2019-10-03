Зеленский внес в Раду кандидатуры членов нового состава ЦИК

Он также прикрепил к своему сообщению фотокопию документа, в котором указаны фамилии новых кандидатов в члены ЦИК. В частности президент предлагает назначить членами ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллиои, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазы, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого.

Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. Сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".