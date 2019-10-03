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РИА Новости

Глава Роспечати прокомментировал ситуацию вокруг курсов "Бастион"

15:16 03.10.2019 (обновлено: 16:09 03.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Роспечати Михаил Сеславинский
Глава Роспечати Михаил Сеславинский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Роспечати Михаил Сеславинский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг военных курсов для журналистов "Бастион" и выразил надежду, что все участники сделают выводы.
Ранее журналист МИА "Россия сегодня" Святослав Павлов раскритиковал этот учебный лагерь, организованный Союзом журналистов Москвы. Он сообщил, что получил там сотрясение мозга и был вынужден досрочно покинуть "Бастион".
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Комментируя ситуацию, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев уничижительно высказался в адрес Павлова.
После этого генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев опубликовал обращение, в котором отметил недопустимость подобных выражений в адрес коллег.
"Мне лично представляется это недопустимым ни для руководителя СЖ Москвы, ни для главы Общественного совета при Министерстве обороны России, коим Павел Гусев тоже является. Такое поведение компрометирует обе структуры", — написал Киселев.
В пресс-службе Сеславинского отметили, что руководитель Роспечати внимательно прочитал заявление Павлова и предметно обсудил ситуацию с руководителями Союза журналистов Москвы и МИА "Россия сегодня".
"К сожалению, произошедший инцидент стал обрастать эмоциональными реакциями и острой дискуссией руководителей двух уважаемых организаций, которую мы договорились остановить".
Глава Федерального агентства по массовым коммуникациям Михаил Сеславинский
Михаил Сеславинский
Он призвал издания, которые направляют своих журналистов на курсы, "более внимательно" формировать списки участников, а организаторов "Бастиона" скорректировать тренинги "совместно с силовыми структурами".
Сеславинский также пожелал Павлову здоровья и душевного равновесия.
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Павел ГусевРоспечатьДмитрий КиселевМихаил СеславинскийМоскваРоссияОбщество
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