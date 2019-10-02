Сотрясение мозга + оскорбления = стиль Союза журналистов Москвы

Сразу оговорюсь, что претензий к военным по курсам "Бастион" под Севастополем для журналистов, которые планируют работать в горячих точках, нет. Наоборот — Министерству обороны России от нас большая благодарность. Ведь это важнейшее дело — обучить, а значит, и обезопасить коллег, которые добровольно выбрали для себя столь благородную и в то же время опасную репортерскую специализацию.

Более того, согласен, что курс должен быть достаточно жестким и приближенным к ситуациям, с которыми могут столкнуться невооруженные профессионалы, отправляющиеся в зону конфликтов. И даже согласен, что в ходе тренингов могут быть получены травмы, к чему нужно быть готовым. Это как в спорте. Если вы занимаетесь ММА, то будьте готовы к травмам. Или как в других профессиях: если вы идете в пожарные, то на тренировках можете пострадать. Конечно, лучше без этого, но есть в жизни зоны риска.

Основные претензии — к Союзу журналистов Москвы, который является официальным организатором курсов "Бастион".

Журналист МИА "Россия сегодня" Святослав Павлов, за плечами которого полуторамесячная командировка в Сирию, вернулся с курсов раньше времени и с травмами: сотрясение мозга плюс многочисленные ушибы и ссадины. Понятно, что всех предупреждали: "После курса теоретических занятий обучаемые проходят практическую подготовку на полигоне, где моделируются условия, максимально приближенные к боевой обстановке". Но все же это не бой, а игра. Жесткая, но ведь игра все же. Если так, то стоило бы лучше подумать о безопасности коллег-журналистов.

Претензия первая. В ходе игры не было оговорено стоп-слова или другого условного знака. В боксе, например, можно выбросить белое полотенце, а в разных видах борьбы — чуть постучать соперника или похлопать по ковру с просьбой о пощаде. Здесь в ходе имитации террористической атаки и взятия в заложники ничего подобного предусмотрено не было.

Претензия вторая. После получения травмы не был организован срочный врачебный осмотр пострадавшего, и Святу не была оказана квалифицированная медицинская помощь. Врач появился лишь спустя минимум пять часов после того, как журналист Павлов был вынужден обратиться за помощью в родное агентство, так как на месте с квалифицированной медицинской помощью никто не спешил. Уже в Москве был поставлен диагноз: сотрясение мозга. Многочасовое промедление — явный недочет организатора курсов "Бастион" — СЖ Москвы.

Претензия третья. Председатель СЖ Москвы Павел Гусев, комментируя случившееся, обозвал коллегу-журналиста "сопляком", предпочтя оскорбления извинениям. Мне лично представляется это недопустимым ни для руководителя СЖ Москвы, ни для главы Общественного совета при Министерстве обороны России, коим Павел Гусев тоже является. Такое поведение компрометирует обе структуры.