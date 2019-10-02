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РИА Новости

Сотрясение мозга + оскорбления = стиль Союза журналистов Москвы

17:44 02.10.2019 (обновлено: 18:59 02.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииУчебно-практические курсы "Бастион" в Севастополе
Учебно-практические курсы Бастион в Севастополе
© Фото : МЧС России
Генеральный директор ФГУП Международное информационное агентство Россия сегодня Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня"
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Сразу оговорюсь, что претензий к военным по курсам "Бастион" под Севастополем для журналистов, которые планируют работать в горячих точках, нет. Наоборот — Министерству обороны России от нас большая благодарность. Ведь это важнейшее дело — обучить, а значит, и обезопасить коллег, которые добровольно выбрали для себя столь благородную и в то же время опасную репортерскую специализацию.

Более того, согласен, что курс должен быть достаточно жестким и приближенным к ситуациям, с которыми могут столкнуться невооруженные профессионалы, отправляющиеся в зону конфликтов. И даже согласен, что в ходе тренингов могут быть получены травмы, к чему нужно быть готовым. Это как в спорте. Если вы занимаетесь ММА, то будьте готовы к травмам. Или как в других профессиях: если вы идете в пожарные, то на тренировках можете пострадать. Конечно, лучше без этого, но есть в жизни зоны риска.

Основные претензии — к Союзу журналистов Москвы, который является официальным организатором курсов "Бастион".
Журналист МИА "Россия сегодня" Святослав Павлов, за плечами которого полуторамесячная командировка в Сирию, вернулся с курсов раньше времени и с травмами: сотрясение мозга плюс многочисленные ушибы и ссадины. Понятно, что всех предупреждали: "После курса теоретических занятий обучаемые проходят практическую подготовку на полигоне, где моделируются условия, максимально приближенные к боевой обстановке". Но все же это не бой, а игра. Жесткая, но ведь игра все же. Если так, то стоило бы лучше подумать о безопасности коллег-журналистов.
Военный корреспондент
30 июля, 15:56РИА Новости
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Претензия первая. В ходе игры не было оговорено стоп-слова или другого условного знака. В боксе, например, можно выбросить белое полотенце, а в разных видах борьбы — чуть постучать соперника или похлопать по ковру с просьбой о пощаде. Здесь в ходе имитации террористической атаки и взятия в заложники ничего подобного предусмотрено не было.
Претензия вторая. После получения травмы не был организован срочный врачебный осмотр пострадавшего, и Святу не была оказана квалифицированная медицинская помощь. Врач появился лишь спустя минимум пять часов после того, как журналист Павлов был вынужден обратиться за помощью в родное агентство, так как на месте с квалифицированной медицинской помощью никто не спешил. Уже в Москве был поставлен диагноз: сотрясение мозга. Многочасовое промедление — явный недочет организатора курсов "Бастион" — СЖ Москвы.
Претензия третья. Председатель СЖ Москвы Павел Гусев, комментируя случившееся, обозвал коллегу-журналиста "сопляком", предпочтя оскорбления извинениям. Мне лично представляется это недопустимым ни для руководителя СЖ Москвы, ни для главы Общественного совета при Министерстве обороны России, коим Павел Гусев тоже является. Такое поведение компрометирует обе структуры.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
5 августа, 08:17Акценты
"Если рискуешь, нужно понимать, ради чего". Фронтовой друг о СтенинеАндрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года. На следующий день он погиб. Воспоминаниями о фотокорреспонденте поделился с радио Sputnik друг Андрея, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.
А сами курсы, безусловно, нужны и полезны. О рисках профессии военкора нам каждый день напоминают алые цветы у мемориальной доски, что у входа в здание МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Пять лет назад наш талантливый фотокор Андрей Стенин погиб, выполняя редакционное задание в Донбассе.
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Популярные комментарии
так я не понял. разборки с дракой будут !? или расходится можно !? к чему вообще данная новость !?
2 октября, 18:22
Алексей
4300010
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