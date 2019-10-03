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РИА Новости

Омбудсмен рассказала подробности убийства школьницы в Балашихе

15:16 03.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 3 лет - РИА Новости. Убитая девочка в школе подмосковной Балашихи и подозреваемый в её убийстве подросток из благополучных семей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Второго октября в Балашихе внутри заброшенного здания было обнаружено тело 15-летней школьницы. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что подросток в ходе ссоры убил девочку из параллельного класса, он задержан.
"Подросток убил девочку. Обоим по 15 лет. Оба из благополучных семей. В тот вечер дочка не пришла домой, и мама заявила в полицию о розыске. Тем временем подростки гуляли по окрестностям, пили пиво и в итоге поссорились. Парень сначала душил жертву, а потом ударил несколько раз кирпичом по голове", - пишет Мишонова в своем Instagram.
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
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Ксения МишоноваОльга ВрадийБалашихаМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А чему удивляться? Если у нас ведущий на первом канале может грубить, кидаться с кулаками на гостей студии, публично признаваться, что убивал людей в Афганистане.... а эти дибильные сериалы про ужасы советской власти, опять же на федеральном канале.... а чему удивляться, если учитель в школе, это теперь не особо уважаемый человек, а всего лишь «оказывающий услугу по обучению, за которую ему платят».... и еще много чего. Какое общество строим, таких детей и получаем. И дальше будет еще интересней.
3 октября, 18:37
nnemetsms
1200005
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