Омбудсмен рассказала подробности убийства школьницы в Балашихе

МОСКВА, 3 лет - РИА Новости. Убитая девочка в школе подмосковной Балашихи и подозреваемый в её убийстве подросток из благополучных семей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Второго октября в Балашихе внутри заброшенного здания было обнаружено тело 15-летней школьницы. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что подросток в ходе ссоры убил девочку из параллельного класса, он задержан.
"Подросток убил девочку. Обоим по 15 лет. Оба из благополучных семей. В тот вечер дочка не пришла домой, и мама заявила в полицию о розыске. Тем временем подростки гуляли по окрестностям, пили пиво и в итоге поссорились. Парень сначала душил жертву, а потом ударил несколько раз кирпичом по голове", - пишет Мишонова в своем Instagram.