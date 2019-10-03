В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме в Вашингтоне. 2 октября 2019

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера обратили внимание на инцидент, произошедший во время встречи президентов США и Финляндии.

Дональд Трамп дотронулся до колена Саули Ниинисте после слов "Финляндия — счастливая страна". Однако тот поспешил отмахнуться от американского лидера. Видео опубликовал RT в твиттере

Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ — RT на русском (@RT_russian) October 3, 2019

"Как будет по-фински "харассмент"?" — поинтересовался пользователь под ником sitizenRF.

"Какой недотрога", — отметил RufatMA.

"Манеры исключительных", — посчитал shundryk1975.

"Президенты "Оплота Свободы" не особо заморачиваются, когда дело касается необходимости соблюдения дипломатического этикета", — добавил AlexeyKulakov.