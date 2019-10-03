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РИА Новости

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

15:04 03.10.2019 (обновлено: 15:21 03.10.2019)
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме в Вашингтоне. 2 октября 2019
Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме в Вашингтоне. 2 октября 2019
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера обратили внимание на инцидент, произошедший во время встречи президентов США и Финляндии.
Дональд Трамп дотронулся до колена Саули Ниинисте после слов "Финляндия — счастливая страна". Однако тот поспешил отмахнуться от американского лидера. Видео опубликовал RT в твиттере.
"Как будет по-фински "харассмент"?" — поинтересовался пользователь под ником sitizenRF.
"Какой недотрога", — отметил RufatMA.
"Манеры исключительных", — посчитал shundryk1975.
"Президенты "Оплота Свободы" не особо заморачиваются, когда дело касается необходимости соблюдения дипломатического этикета", — добавил AlexeyKulakov.
Ранее Дональд Трамп "отличился" во время визита в Великобританию. Он нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
30 августа, 13:26РИА Новости
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
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телеканал RTДональд ТрампСаули НиинистеФинляндияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Пусть Зеленю трогает, он точно разрешит. И не только за коленку.
3 октября, 15:49
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