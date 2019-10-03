В Париже неизвестный напал с ножом на полицейского

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Неизвестный ранил полицейского ножом в префектуре полиции Парижа, сообщает французский телеканал Неизвестный ранил полицейского ножом в префектуре полиции Парижа, сообщает французский телеканал BFMTV

"Мужчина напал с ножом на полицейского в префектуре полиции Парижа в четверг", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что полицейский получил серьезные ранения. Напавший на полицейского был нейтрализован коллегой полицейского, который применил оружие.

По данным ряда СМИ, в результате инцидента ранения получили несколько человек. О мотивах совершившего нападение на данный момент не сообщается.

Местность около префектуры полиции Парижа, которая находится на острове Сите, оцеплена. Станция парижского метро Сите закрыта, сообщается в Twitter компании общественного транспорта RATP.