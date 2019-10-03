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РИА Новости

В Париже неизвестный напал с ножом на полицейского

14:40 03.10.2019 (обновлено: 16:02 03.10.2019)
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© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Неизвестный ранил полицейского ножом в префектуре полиции Парижа, сообщает французский телеканал BFMTV.
"Мужчина напал с ножом на полицейского в префектуре полиции Парижа в четверг", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что полицейский получил серьезные ранения. Напавший на полицейского был нейтрализован коллегой полицейского, который применил оружие.
По данным ряда СМИ, в результате инцидента ранения получили несколько человек. О мотивах совершившего нападение на данный момент не сообщается.
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Вчера, 15:54РИА Новости
СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже
Местность около префектуры полиции Парижа, которая находится на острове Сите, оцеплена. Станция парижского метро Сите закрыта, сообщается в Twitter компании общественного транспорта RATP.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер направился в префектуру полиции, отмечает телеканал.
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