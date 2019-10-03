Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Также на сайте опубликован указ об увольнении Данилова с должности заместителя секретаря СНБО.

Данилов был мэром Луганска с 1994 по 1997 год, в 2015 году возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также был депутатом Верховной рады пятого созыва.