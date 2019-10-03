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РИА Новости

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

14:35 03.10.2019 (обновлено: 15:01 03.10.2019)
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© Фото : страница Алексея Данилова в FacebookАлексей Данилов
Алексей Данилов
© Фото : страница Алексея Данилова в Facebook
Алексей Данилов. Архивное фото
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Зеленский в понедельник уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Также на сайте опубликован указ об увольнении Данилова с должности заместителя секретаря СНБО.
Данилов был мэром Луганска с 1994 по 1997 год, в 2015 году возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также был депутатом Верховной рады пятого созыва.
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Алексей ДаниловСитуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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