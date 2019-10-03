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РИА Новости

В Тобольске более 100 человек эвакуировали из дома из-за угрозы обрушения

14:31 03.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Более 100 человек в ночь на четверг эвакуировали из признанного аварийным жилого дома в Тобольске из-за угрозы обрушения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.
По ее словам, дом был признан аварийным весной 2018 года, на нем были установлены маячки, за подвижками которых ежедневно следила управляющая компания. В среду около 16.00 мск была зафиксирована подвижка этих маячков, после чего была собрана комиссия по ЧС и было принято решение, что жителям в доме оставаться небезопасно.
"В 22.00 (20.00 мск) мы объявили режим ЧС и приступили к эвакуации граждан. Было несколько оперативных групп в составе сотрудников МЧС, представителей комитета по жилью администрации Тобольска и представителей полиции, которые обошли все квартиры и уверили жителей в необходимости покинуть помещение. Администрация, в свою очередь, предоставила для жильцов временное размещение в хостеле", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в доме проживали 114 человек. Сейчас доступ к дому ограничен, в присутствии спасателей жители забирают свои оставшиеся вещи.
Нашивки сотрудников МЧС России
3 августа, 11:02РИА Новости
Под Владимиром из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома
По данным администрации, решение о финансировании расселения этого дома было принято 27 сентября во время визита Тобольск главы Тюменской области Александра Моора.
"Как только поступят деньги, мы сразу же займемся закупом квартир. Жилищный рынок города позволяет нам сразу же купить необходимое количество жилых помещений. Минимум на это уйдет два месяца. Мы планируем, что до конца года жители переедут в новое жилье", – пояснила Гулина.
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