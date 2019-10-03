В Тобольске более 100 человек эвакуировали из дома из-за угрозы обрушения

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Более 100 человек в ночь на четверг эвакуировали из признанного аварийным жилого дома в Тобольске из-за угрозы обрушения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

По ее словам, дом был признан аварийным весной 2018 года, на нем были установлены маячки, за подвижками которых ежедневно следила управляющая компания. В среду около 16.00 мск была зафиксирована подвижка этих маячков, после чего была собрана комиссия по ЧС и было принято решение, что жителям в доме оставаться небезопасно.

"В 22.00 (20.00 мск) мы объявили режим ЧС и приступили к эвакуации граждан. Было несколько оперативных групп в составе сотрудников МЧС, представителей комитета по жилью администрации Тобольска и представителей полиции, которые обошли все квартиры и уверили жителей в необходимости покинуть помещение. Администрация, в свою очередь, предоставила для жильцов временное размещение в хостеле", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в доме проживали 114 человек. Сейчас доступ к дому ограничен, в присутствии спасателей жители забирают свои оставшиеся вещи.

По данным администрации, решение о финансировании расселения этого дома было принято 27 сентября во время визита Тобольск главы Тюменской области Александра Моора.