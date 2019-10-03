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РИА Новости

На Урале осудили бизнесмена за незаконный оборот онкопрепаратов

14:15 03.10.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовСамолечение может быть не только не эффективно, но и опасно
Самолечение может быть не только не эффективно, но и опасно
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии бизнесмена за незаконный оборот онкопрепаратов стоимостью более 7,8 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
"Кировский районный суд Екатеринбурга, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Евгению Захарову два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на срок два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Захаров, являясь владельцем ООО "НПП Русэкомед", узнал о хищении из аптеки Санкт-Петербурга лекарственного онкопрепарата "Ретуксимаб" (в виде препаратов Мабтера" и "Ацеллбия"). В период с января 2013 года по октябрь 2017 года Захаров приобрел это лекарство у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, по цене значительно ниже рыночной, полагают следователи.
Коробки с лекарствами мужчина перевез и хранил в принадлежащей ему квартире в Екатеринбурге. После этого Захаров дал устные указания своим подчиненным, не осведомленным о хищении лекарственных препаратов, переупаковать их в поддельные вторичные упаковки, увеличив срок годности лекарств, полагают следователи. Сотрудники это выполнили. Затем, по версии следствия, Захаров сказал подчиненным сфальсифицировать документы на похищенное лекарственное средство.
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Следствие полагает, что впоследствии Захаров поставил указанные медикаменты от имени ООО "НПП Русэкомед" в медицинские учреждения шести регионов России, получив за препараты свыше 7,8 миллиона рублей бюджетных средств.
Подсудимый в суде заявил о полном признании своей вины, отмечает прокуратура. Его осудили по статье 175 УК РФ (заранее не обещанные приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).
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ЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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