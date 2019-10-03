На Урале осудили бизнесмена за незаконный оборот онкопрепаратов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии бизнесмена за незаконный оборот онкопрепаратов стоимостью более 7,8 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

"Кировский районный суд Екатеринбурга, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Евгению Захарову два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на срок два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Захаров, являясь владельцем ООО "НПП Русэкомед", узнал о хищении из аптеки Санкт-Петербурга лекарственного онкопрепарата "Ретуксимаб" (в виде препаратов Мабтера" и "Ацеллбия"). В период с января 2013 года по октябрь 2017 года Захаров приобрел это лекарство у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, по цене значительно ниже рыночной, полагают следователи.

Коробки с лекарствами мужчина перевез и хранил в принадлежащей ему квартире в Екатеринбурге. После этого Захаров дал устные указания своим подчиненным, не осведомленным о хищении лекарственных препаратов, переупаковать их в поддельные вторичные упаковки, увеличив срок годности лекарств, полагают следователи. Сотрудники это выполнили. Затем, по версии следствия, Захаров сказал подчиненным сфальсифицировать документы на похищенное лекарственное средство.

Следствие полагает, что впоследствии Захаров поставил указанные медикаменты от имени ООО "НПП Русэкомед" в медицинские учреждения шести регионов России, получив за препараты свыше 7,8 миллиона рублей бюджетных средств.