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РИА Новости
Культура

Де Ниро рассказал, о каком фильме с Аль Пачино он жалеет

15:48 03.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоберт Де Ниро посетил Москву в рамках открытия ресторана Nobu
Роберт Де Ниро посетил Москву в рамках открытия ресторана Nobu
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Роберт Де Ниро рассказал, что он сожалеет о съемках в фильме "Право на убийство" с Аль Пачино, сообщает NME.
Полицейский триллер 2008 года, в котором звезды Голливуда сыграли детективов, получил негативные отзывы критиков. Это третья совместная работа Де Ниро и Аль Пачино после фильмов "Крестный отец: Часть II" (1974) и "Жара" (1995).
В недавнем интервью Variety актер вспомнил, что он и Аль Пачино вместе приехали в Рим на премьеру картины, но встреча с восторженными фанатами не изменила его отношения к этой ленте.
Он сказал тогда зрителям: "Я очень рад вашей реакции, но было бы здорово, если бы мы приехали сюда с фильмом, которым действительно стоит гордиться. Такой будет наша следующая работа".
Ею стал фильм "Ирландец" Мартина Скорсезе, который выходит на Netflix 27 ноября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixАль ПачиноРоберт Де НироМартин Скорсезе
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