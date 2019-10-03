Де Ниро рассказал, о каком фильме с Аль Пачино он жалеет

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Роберт Де Ниро рассказал, что он сожалеет о съемках в фильме "Право на убийство" с Аль Пачино, . Роберт Де Ниро рассказал, что он сожалеет о съемках в фильме "Право на убийство" с Аль Пачино, сообщает NME.

Полицейский триллер 2008 года, в котором звезды Голливуда сыграли детективов, получил негативные отзывы критиков. Это третья совместная работа Де Ниро и Аль Пачино после фильмов "Крестный отец: Часть II" (1974) и "Жара" (1995).

В недавнем интервью Variety актер вспомнил, что он и Аль Пачино вместе приехали в Рим на премьеру картины, но встреча с восторженными фанатами не изменила его отношения к этой ленте.

Он сказал тогда зрителям: "Я очень рад вашей реакции, но было бы здорово, если бы мы приехали сюда с фильмом, которым действительно стоит гордиться. Такой будет наша следующая работа".