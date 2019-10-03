Путин поручил проработать меры за несвоевременное информирование о ЧС

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта проработать изменения в законодательство относительно ответственности должностных лиц за несвоевременное информирование для предупреждения и ликвидации ЧС, говорится в списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка в ДФО.

"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство... изменений, предусматривающих: а) постоянный доступ МЧС России ко всем необходимым информационным массивам и ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе; б) ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - отмечается в документе.