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РИА Новости

Путин поручил проработать меры за несвоевременное информирование о ЧС

14:04 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит очередное совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения
Владимир Путин проводит очередное совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта проработать изменения в законодательство относительно ответственности должностных лиц за несвоевременное информирование для предупреждения и ликвидации ЧС, говорится в списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка в ДФО.
"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство... изменений, предусматривающих: а) постоянный доступ МЧС России ко всем необходимым информационным массивам и ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе; б) ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - отмечается в документе.
Срок исполнения обозначен 1 марта 2020 года, ответственные - председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава МЧС Евгений Зиничев.
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