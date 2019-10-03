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РИА Новости

Запрещать спиртное в России нельзя, считает сенатор

13:57 03.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБокал вина на фоне Крымского моста
Бокал вина на фоне Крымского моста
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запрещать употребление спиртных напитков ни в коем случае нельзя, есть уже сложившиеся традиции, однако все должно быть в меру, заявил в четверг РИА Новости член социального комитета Совфеда, врач Сергей Леонов.
Третьего октября отмечается Всемирный день трезвости.
"Запрещать употребление спиртных напитков ни в коем случае не нужно, есть уже сложившиеся традиции", - сказал Леонов.
По словам сенатора, Россия - северная страна, здесь традиционно употребляют более крепкие напитки, хотя на юге отдают предпочтение винам. "Физиологическая потребность в этом существует, однако все нужно делать в меру", - отметил законодатель.
По его словам, во всем должен быть разумный баланс, включая работу, отдых, занятия спортом.
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Леонов также высказался в поддержку инициативы минздрава запретить продажу крепких алкогольных напитков гражданам до 21 года.
"Однако полностью вводить сухой закон нельзя, поскольку сразу возрастет доля контрафакта, увеличится самогоноварение. Будет расширяться криминальный сегмент этого рынка", - заключил парламентарий.
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