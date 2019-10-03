Запрещать спиртное в России нельзя, считает сенатор

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запрещать употребление спиртных напитков ни в коем случае нельзя, есть уже сложившиеся традиции, однако все должно быть в меру, заявил в четверг РИА Новости член социального комитета Совфеда, врач Сергей Леонов.

Третьего октября отмечается Всемирный день трезвости.

"Запрещать употребление спиртных напитков ни в коем случае не нужно, есть уже сложившиеся традиции", - сказал Леонов.

По словам сенатора, Россия - северная страна, здесь традиционно употребляют более крепкие напитки, хотя на юге отдают предпочтение винам. "Физиологическая потребность в этом существует, однако все нужно делать в меру", - отметил законодатель.

По его словам, во всем должен быть разумный баланс, включая работу, отдых, занятия спортом.

Леонов также высказался в поддержку инициативы минздрава запретить продажу крепких алкогольных напитков гражданам до 21 года.