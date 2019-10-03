ЦИК подготовил пакет предложений по реформе муниципальных избиркомов

По ее словам, ЦИК готов отвечать за все выборные кампании на любых уровнях, включая муниципальные, но для этого ему нужны соответствующие полномочия, в том числе, по влиянию на кадровую политику и ужесточению ответственности председателей комиссий муниципальных образований.