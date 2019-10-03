ЦИК подготовил пакет предложений по реформе муниципальных избиркомов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российскому Центризбиркому нужно больше полномочий, чтобы навести порядок на муниципальных выборах, соответствующий пакет предложений подготовлен, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, ЦИК готов отвечать за все выборные кампании на любых уровнях, включая муниципальные, но для этого ему нужны соответствующие полномочия, в том числе, по влиянию на кадровую политику и ужесточению ответственности председателей комиссий муниципальных образований.
"Речь не идет ни о каком построении такой жесткой вертикали. Речь идет об увеличении возможностей и полномочий для влияния на качество работы и (о том, чтобы) иметь возможность оперативно привлекать к ответственности, оперативно вмешиваться для предупреждения тех или иных злоупотреблений. То есть вот сейчас такой пакет предложений мы подготовили, надеюсь, он будет поддержан", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
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