"Союз МС-12" начал торможение перед входом в атмосферу Земли

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 окт – РИА Новости. Корабль "Союз МС-12" с возвращающимся на Землю экипажем включил двигательную установку для торможения и начал сход с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.

"Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым, американцем Ником Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури отчалил от Международной космической станции в 10.37 мск. Скоро начнется его разделение на отсеки, после чего спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу и раскроет парашют. Посадка ожидается в 14.00.