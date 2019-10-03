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РИА Новости

"Союз МС-12" начал торможение перед входом в атмосферу Земли

13:08 03.10.2019
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© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Корабль "Союз МС-12" рядом с Международной космической станцией
Корабль Союз МС-12 рядом с Международной космической станцией
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Корабль "Союз МС-12" рядом с Международной космической станцией
КОРОЛЕВ (Московская область), 3 окт – РИА Новости. Корабль "Союз МС-12" с возвращающимся на Землю экипажем включил двигательную установку для торможения и начал сход с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.
"Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым, американцем Ником Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури отчалил от Международной космической станции в 10.37 мск. Скоро начнется его разделение на отсеки, после чего спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу и раскроет парашют. Посадка ожидается в 14.00.
За время, пока "Союз МС-12" находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Cygnus NG-11 и Konotouri-8, встречали экипажи кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", а также работали с антропоморфным роботом "Фёдором", который стартовал на "Союзе МС-14" 22 августа и после неполадок системы сближения и стыковки причалил к станции 27 августа.
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Хаззаа аль-МансуриНик ХейгАлексей ОвчининМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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