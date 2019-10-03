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РИА Новости

Источник рассказал о проблемах при посадке МС-21 на испытаниях в Жуковском

13:01 03.10.2019 (обновлено: 17:56 03.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Шасси севшего в подмосковном Жуковском самолета МС-21 исправно, есть незначительная проблема с датчиком, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Представитель аэропорта ранее сообщил РИА Новости, что посадка проходящего испытания МС-21 в Жуковском была штатной, у самолета не сработал датчик выпуска шасси.

"Шасси вышло, есть незначительная проблема с датчиком", — сказал источник.

В пресс-службе корпорации "Иркут" ранее также сообщили, что МС-21 "сел в штатном режиме после очередного испытательного полета".
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00РИА Новости
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
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Обсудить 12
МС-21Иркут (корпорация)ЖуковскийПроисшествия
Популярные комментарии
На свалку этот самолёт.
3 октября, 15:12
Russian robot
35100023
Эти , которые пришли во власть в 90-х , и по сей день у руля , не будут созидать Россию , планы у них другие , максимально оптимизировать страну и народ.
3 октября, 14:23
Губернатор о.Борнео
38100018
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