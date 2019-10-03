Источник рассказал о проблемах при посадке МС-21 на испытаниях в Жуковском

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Шасси севшего в подмосковном Жуковском самолета МС-21 исправно, есть незначительная проблема с датчиком, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Представитель аэропорта ранее сообщил РИА Новости, что посадка проходящего испытания МС-21 в Жуковском была штатной, у самолета не сработал датчик выпуска шасси.
"Шасси вышло, есть незначительная проблема с датчиком", — сказал источник.
В пресс-службе корпорации "Иркут" ранее также сообщили, что МС-21 "сел в штатном режиме после очередного испытательного полета".
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
1 июня 2017, 18:00РИА НовостиПассажирские самолёты нового поколения МС-21