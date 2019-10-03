МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Во время испытаний в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Сел штатно, выруливает на стоянку", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе корпорации "Иркут" подтвердили информацию о штатной посадке МС-21, проходящем испытания в ЛИИ имени Громова.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, шасси самолета исправно, есть "незначительная проблема с датчиком".
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, может вмещать от 150 до 211 пассажиров. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, серийное производство — на 2021-й.
Первым эксплуатантом нового самолета, предположительно, станет "Аэрофлот".
1 июня 2017, 18:00РИА НовостиПассажирские самолёты нового поколения МС-21