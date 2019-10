Крупные утечки данных в банках в мире в 2018-2019 годах

27 мая два крупных канадских банка – Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce – сообщили, что стали жертвами хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным десятков тысяч клиентов. Bank of Montreal заявил, что в результате атаки хакеры могли получить данные около 50 тысяч клиентов банка, а Canadian Imperial Bank of Commerce – примерно 40 тысяч клиентов. Злоумышленники связались с Bank of Montreal и потребовали выкуп в размере одного миллиона долларов в криптовалюте. В противном случае хакеры грозились опубликовать похищенную информацию в интернете.