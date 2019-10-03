Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных, сообщается на Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных, сообщается на сайте кредитной организации.

"Коммерсант" , в конце августа сведения о кредитных картах как минимум 200 клиентов попали на черный рынок. По информации газеты, в конце августа сведения о кредитных картах как минимум 200 клиентов попали на черный рынок.

Объявления о продаже "свежей базы крупного банка" появились на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором. Продавцы уверяют, что в их руках оказалась информация о 60 миллионах карт, как действующих, так и закрытых. При этом в качестве подтверждения они предлагают потенциальным клиентам ознакомиться с фрагментом базы.

Так, в таблице содержатся персональные данные и подробная финансовая информация о кредитных картах и операциях 200 человек. Эксперты считают сведения подлинными и называют эту утечку самой крупной в российском банковском секторе.

По версии Сбербанка, виновником инцидента мог стать один из сотрудников кредитной организации, поскольку стороннее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности от внешней сети.

"Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов", — отмечается в пресс-релизе банка.