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РИА Новости

Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

08:31 03.10.2019 (обновлено: 10:56 03.10.2019)
100317
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание центрального офиса Сбербанка в Москве
Здание центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных, сообщается на сайте кредитной организации.
По информации газеты "Коммерсант", в конце августа сведения о кредитных картах как минимум 200 клиентов попали на черный рынок.
Объявления о продаже "свежей базы крупного банка" появились на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором. Продавцы уверяют, что в их руках оказалась информация о 60 миллионах карт, как действующих, так и закрытых. При этом в качестве подтверждения они предлагают потенциальным клиентам ознакомиться с фрагментом базы.
Так, в таблице содержатся персональные данные и подробная финансовая информация о кредитных картах и операциях 200 человек. Эксперты считают сведения подлинными и называют эту утечку самой крупной в российском банковском секторе.
Информационный постер в одной из витрин в Москве
Вчера, 05:31РИА Новости
"Коммерсантъ" узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка
По версии Сбербанка, виновником инцидента мог стать один из сотрудников кредитной организации, поскольку стороннее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности от внешней сети.

"Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов", — отмечается в пресс-релизе банка.

О результатах расследования Сбербанк обещает сообщить дополнительно.
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КоммерсантъРоссияТехнологииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Вот также уйдет вся биометрия
3 октября, 08:24
koschei473
317601311
Что еще можно ожидать от недобросовестной банка кредитора! Откровенного мошенника?????? И такого же недоуправленца Германа Грефа!!!!!!!!
3 октября, 08:29
dmitriy5227 Науменко Дмитрий Сергеевич
250722125
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