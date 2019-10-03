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РИА Новости

Титов: фигуранты по делу Baring переписывали материалы следствия от руки

12:41 03.10.2019 (обновлено: 15:13 03.10.2019)
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© Фото : Пресс-служба УФСИН по г. МосквеУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
© Фото : Пресс-служба УФСИН по г. Москве
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фигуранты по делу инвестфонда Baring Vostok, которые находятся в СИЗО, ознакомлены с экспертизой по оценке стоимости спорного пакета акций IFTG, однако они были вынуждены переписывать 120 страниц материалов от руки, заявил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который в четверг посетил их в СИЗО.
В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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В сентябре газета "Коммерсант" сообщила, что СК получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), меняющую ситуацию по уголовному делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов. По данным издания, экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.
"Они все были ознакомлены с материалами экспертизы, то есть следствие их ознакомило с материалами экспертизы, но при этом это был такой хороший, интересный процесс, потому что им дают ознакомиться с большим документом, но они должны были от руки переписывать эту экспертизу в 120 страниц, потому что, кроме как для чтения, ее не давали", - заявил Титов.
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Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против Калви и еще пятерых человек о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% IFTG, оцененных в 3 миллиарда рублей. По мнению следствия, на самом деле акции стоили 600 тысяч рублей, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они стоят не 600 тысяч рублей.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовРоссияПроисшествия
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