В Нью-Йорке питбуль покусал дочь советника постпредства Казахстана при ООН

АЛМА-АТА, 3 окт – РИА Новости. Собака породы питбуль в Нью-Йорке покусала четырехлетнюю дочь советника постоянного представительства Казахстана при ООН, ребенок госпитализирован, повреждения не угрожают ее жизни, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

По данным внешнеполитического ведомства, происшествие случилось утром 2 октября в районе Ривердейл Нью-Йорка.

"Ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее был госпитализирован в больницу района Бронкс Jacobi Hospital", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным МИД, собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребенка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент.

"На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила девочку в больницу. Угрожающих жизни ребенка повреждений нет. Врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии и несколько дней проведет в больнице", - отмечается в сообщении.