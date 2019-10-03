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РИА Новости

В Нью-Йорке питбуль покусал дочь советника постпредства Казахстана при ООН

12:33 03.10.2019
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© Flickr / Richard Masoner / CycleliciousПитбуль
Питбуль
© Flickr / Richard Masoner / Cyclelicious
Питбуль. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 окт – РИА Новости. Собака породы питбуль в Нью-Йорке покусала четырехлетнюю дочь советника постоянного представительства Казахстана при ООН, ребенок госпитализирован, повреждения не угрожают ее жизни, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
По данным внешнеполитического ведомства, происшествие случилось утром 2 октября в районе Ривердейл Нью-Йорка.
"Ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее был госпитализирован в больницу района Бронкс Jacobi Hospital", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным МИД, собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребенка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент.
"На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила девочку в больницу. Угрожающих жизни ребенка повреждений нет. Врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии и несколько дней проведет в больнице", - отмечается в сообщении.
Полиция уже начала расследование. Семья девочки намерена подать в суд на хозяев собаки. Необходимое содействие оказывает генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке.
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МИД КазахстанаНью-Йорк (город)КазахстанВ мире
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