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РИА Новости

Разведка Ирана сообщила о попытке покушения на главу подразделения КСИР

12:26 03.10.2019 (обновлено: 12:28 03.10.2019)
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© AFP 2019 / Mehdi GhasemiГенерал Ирана Касем Сулеймани
Генерал Ирана Касем Сулеймани
© AFP 2019 / Mehdi Ghasemi
ТЕГЕРАН, 3 окт – РИА Новости. Разведка Ирана сообщила о предотвращении покушения на главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касема Сулеймани, передает агентство Tasnim.
Как сообщил глав разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Тайеб, "группа террористов" при помощи 350-500 килограммов взрывчатки планировала подорвать место, где во время религиозного траура Ашура, проходившего в этом году в начале сентября, должен был появиться высокопоставленный военный.
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Корпус стражей исламской революцииИранВ мире
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