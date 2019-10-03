Разведка Ирана сообщила о попытке покушения на главу подразделения КСИР

Как сообщил глав разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Тайеб, "группа террористов" при помощи 350-500 килограммов взрывчатки планировала подорвать место, где во время религиозного траура Ашура, проходившего в этом году в начале сентября, должен был появиться высокопоставленный военный.