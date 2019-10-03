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РИА Новости

Минсельхоз не видит причин для резкого роста цен на основные продукты

12:21 03.10.2019 (обновлено: 12:52 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЕсть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на основные продукты питания в России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукцию сельхозпроизводителей по основным группам товаров", — сказали в пресс-службе.

По данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в Российской Федерации в январе-августе 2019 года увеличилось на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Министерство указывает, что в текущем году производство сахара ожидается на уровне 6,5 миллиона тонн, мяса скота и птицы — 15,2 миллиона тонн, яиц — 44,9 миллиарда штук, выпуск молока может превысить 31 миллион тонн. Эти показатели выше прошлогодних.

"В 2019 году цены от производителей на мясо птицы находятся на стабильном уровне. Объем производства этой продукции достаточен для внутреннего потребления, даже с учетом растущего экспорта. Цены промышленных производителей на сахар, по данным Минсельхоза, снизились на 35,3 процента с начала 2019 года. Это связано с высоким объемом его производства", — добавили в Минсельхозе.

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В свою очередь, добавили в пресс-службе, стабильности на рынке молочной продукции будет способствовать запуск 1 ноября третьего этапа внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая необходима для отслеживания и фиксации каждого этапа жизненного цикла продуктов животного происхождения и пути их перемещения.
"Опыт реализации первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров за счет перевода сертификации в электронный формат и работы "Меркурия" на бесплатной основе", — отметили в Минсельхозе.
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