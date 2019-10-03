Минсельхоз не видит причин для резкого роста цен на основные продукты

"В 2019 году цены от производителей на мясо птицы находятся на стабильном уровне. Объем производства этой продукции достаточен для внутреннего потребления, даже с учетом растущего экспорта. Цены промышленных производителей на сахар, по данным Минсельхоза, снизились на 35,3 процента с начала 2019 года. Это связано с высоким объемом его производства", — добавили в Минсельхозе.