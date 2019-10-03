Власти Гонконга хотят запретить ношение масок во время протестов, пишут СМИ

ПЕКИН, 3 окт – РИА Новости. Правительство Гонконга готовится в пятницу объявить о введении запрета на ношение масок во время протестов в попытке урегулировать ситуацию в городе, где четыре месяца не прекращаются антиправительственные протесты и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает в четверг газета Правительство Гонконга готовится в пятницу объявить о введении запрета на ношение масок во время протестов в попытке урегулировать ситуацию в городе, где четыре месяца не прекращаются антиправительственные протесты и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник в правительстве.

Сообщается, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм проведет заседание кабинета по данному вопросу, после чего решение будет объявлено широкой общественности.

Чиновники планируют ввести запрет законодательным путем в рамках постановления о чрезвычайном положении, принятом еще в 1922 году, которое наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры, в том числе вводить новые нормы, которые он или она сочтет необходимыми для обеспечения общественных интересов в случае чрезвычайной ситуации или общественной угрозы.

Как отметил источник газеты, если соответствующий закон примут, то он вступит в силу очень скоро, "нет смысла ждать следующей недели". Парламент сможет внести в закон поправки или отменить его только после его вступления в силу.

На этой неделе уже насколько политических партий обратились с заявлениями в адрес Кэрри Лэм с призывом воспользоваться постановлением и предпринять необходимые меры для урегулирования ситуации в городе.

Протестующие в Гонконге практически всегда скрывают свое лицо, чтобы их не смогли опознать. Для того, чтобы выявить участников тех или иных акций, преимущественно несанкционированных протестов, полиция применяет водометы с окрашенной водой, краска не смывается с одежды и кожи долгое время, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов разыскать нарушителей.

В настоящий момент запрет на ношение масок во время демонстраций и на массовых мероприятиях действует как минимум в 15 странах, в том числе в США, Канаде, Германии и Франции.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.