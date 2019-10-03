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РИА Новости

Власти Гонконга хотят запретить ношение масок во время протестов, пишут СМИ

12:17 03.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Участники протестов в Гонконге
ПЕКИН, 3 окт – РИА Новости. Правительство Гонконга готовится в пятницу объявить о введении запрета на ношение масок во время протестов в попытке урегулировать ситуацию в городе, где четыре месяца не прекращаются антиправительственные протесты и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник в правительстве.
Сообщается, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм проведет заседание кабинета по данному вопросу, после чего решение будет объявлено широкой общественности.
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Чиновники планируют ввести запрет законодательным путем в рамках постановления о чрезвычайном положении, принятом еще в 1922 году, которое наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры, в том числе вводить новые нормы, которые он или она сочтет необходимыми для обеспечения общественных интересов в случае чрезвычайной ситуации или общественной угрозы.
Как отметил источник газеты, если соответствующий закон примут, то он вступит в силу очень скоро, "нет смысла ждать следующей недели". Парламент сможет внести в закон поправки или отменить его только после его вступления в силу.
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На этой неделе уже насколько политических партий обратились с заявлениями в адрес Кэрри Лэм с призывом воспользоваться постановлением и предпринять необходимые меры для урегулирования ситуации в городе.
Протестующие в Гонконге практически всегда скрывают свое лицо, чтобы их не смогли опознать. Для того, чтобы выявить участников тех или иных акций, преимущественно несанкционированных протестов, полиция применяет водометы с окрашенной водой, краска не смывается с одежды и кожи долгое время, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов разыскать нарушителей.
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В настоящий момент запрет на ношение масок во время демонстраций и на массовых мероприятиях действует как минимум в 15 странах, в том числе в США, Канаде, Германии и Франции.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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