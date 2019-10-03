В Херсоне отпустили под залог задержанного севастопольца Резуника

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Севастополец Степан Резуник, задержанный украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, выпущен их СИЗО под залог, сообщила его жена Ирина Резуник.

"Решением суда Степан выпущен из СИЗО Херсона под залог 250 тысяч гривен", - сказала РИА Новости Резуник.

По ее словам, супруг сейчас находится в Киеве. "Степану предстоит суд, где он намерен отстаивать свою правоту. Пока он обязан по первому требованию являться к следователю", - сказала Резуник.