В Херсоне отпустили под залог задержанного севастопольца Резуника

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Севастополец Степан Резуник, задержанный украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, выпущен их СИЗО под залог, сообщила его жена Ирина Резуник.
Ранее семилетняя Варвара Резуник в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому попросила освободить ее отца. Резуник, по данным украинских силовиков, был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Его жена рассказала РИА Новости, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, собирали гуманитарную помощь и не состояли в общественных формированиях.
"Решением суда Степан выпущен из СИЗО Херсона под залог 250 тысяч гривен", - сказала РИА Новости Резуник.
По ее словам, супруг сейчас находится в Киеве. "Степану предстоит суд, где он намерен отстаивать свою правоту. Пока он обязан по первому требованию являться к следователю", - сказала Резуник.