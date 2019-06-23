Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском народном ополчении.
Севастополец Степан Резуник, по данным украинских силовиков, был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревают в участии в крымском народном ополчении в 2014 году, которое отвечало за общественный порядок во времена Крымской весны, ознаменовавшейся воссоединением Крыма с Россией. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
"Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал", — говорит, не сдерживая слез, Варвара в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеообращение имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, девочка также обратилась к президенту России Владимиру Путину.
"Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Варвара. Прошу помочь моему папочке. Его арестовали на Украине и хотят разлучить нас на долгое время. Мой папа хороший, он всем помогал. Прошу вас, верните папу домой", — говорит Варвара.
У Степана Резуника в Севастополе остались жена Ирина, семилетняя дочь Варвара и девятимесячный сын Иван.
В свою очередь, Ирина Резуник в комментарии РИА Новости заявила, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, а также собирали гуманитарную помощь.
Резуник подчеркнула, что украинские силовики в качестве доказательной базы используют фотографии ее мужа, который увлекается реконструкцией исторических боев, в военной форме и с георгиевской ленточкой, а также фотографию грамоты "За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны".
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"Степан всегда помогал людям, детским домам, бабушкам, ветеранам, больным, малоимущим. Наша семья занимается волонтерством уже больше девяти лет. В настоящее время моему мужу Херсонским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля. Власти на Украине пытаются наказать его за отстаивание своих законных прав и свобод, а также проявление чувства патриотизма и готовность отстоять интересы и встать на защиту Севастополя и Крыма в целом", — сказала РИА Новости Ирина Резуник.
Резуник подчеркнула, что ей лично позвонил глава Крыма Сергей Аксенов и пообещал оказать всестороннюю поддержку.
Резуник отметила, что ее муж задержан исключительно по политическим мотивам, его свобода передвижения ограничена, грубо нарушаются его законные права и интересы. "К моему мужу применяются меры физического и психологического воздействия", — сказала Резуник.
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