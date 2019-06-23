Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T03:25Z
https://ria.ru/20190623/1555825166.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155575/60/1555756082_0:95:2833:1688_1036x0_80_0_0_cf4af074d4855e8924d5485103347518.jpg
РИА Новости

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Вчера, 03:25
341534
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском народном ополчении.
Севастополец Степан Резуник, по данным украинских силовиков, был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревают в участии в крымском народном ополчении в 2014 году, которое отвечало за общественный порядок во времена Крымской весны, ознаменовавшейся воссоединением Крыма с Россией. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
"Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал", — говорит, не сдерживая слез, Варвара в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеообращение имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, девочка также обратилась к президенту России Владимиру Путину.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель
9 июня, 08:00
Зеленский повторяет за Порошенко. Сможет ли он заговорить сам?
"Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Варвара. Прошу помочь моему папочке. Его арестовали на Украине и хотят разлучить нас на долгое время. Мой папа хороший, он всем помогал. Прошу вас, верните папу домой", — говорит Варвара.
У Степана Резуника в Севастополе остались жена Ирина, семилетняя дочь Варвара и девятимесячный сын Иван.
В свою очередь, Ирина Резуник в комментарии РИА Новости заявила, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, а также собирали гуманитарную помощь.
Резуник подчеркнула, что украинские силовики в качестве доказательной базы используют фотографии ее мужа, который увлекается реконструкцией исторических боев, в военной форме и с георгиевской ленточкой, а также фотографию грамоты "За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны".
Дети во время воздушной части парада на праздновании Дня Независимости в Киеве, Украина
23 мая, 08:00
На Украине проведены репрессии за идею о мире
"Степан всегда помогал людям, детским домам, бабушкам, ветеранам, больным, малоимущим. Наша семья занимается волонтерством уже больше девяти лет. В настоящее время моему мужу Херсонским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля. Власти на Украине пытаются наказать его за отстаивание своих законных прав и свобод, а также проявление чувства патриотизма и готовность отстоять интересы и встать на защиту Севастополя и Крыма в целом", — сказала РИА Новости Ирина Резуник.
Резуник подчеркнула, что ей лично позвонил глава Крыма Сергей Аксенов и пообещал оказать всестороннюю поддержку.
Резуник отметила, что ее муж задержан исключительно по политическим мотивам, его свобода передвижения ограничена, грубо нарушаются его законные права и интересы. "К моему мужу применяются меры физического и психологического воздействия", — сказала Резуник.
Сотрудники полиции у здания генеральной прокуратуры Украины во время акции протеста. Архивное фото
25 сентября 2018, 08:00
На Украине легализуют охоту на ведьм
3501214757853
Владимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаОбществоВ мире
Популярные комментарии
) А чего. Давайте совершать преступления, а потом детей заставлять записывать видеообращения что бы отпустили. И всё будет хорошо.
23 июня, 07:30
Вася Харлей
190319138
Я думал, что только хохлы могут так дебилить! Видимо, в Крыму хохлизм ещё не изжит окончательно.
23 июня, 05:48
VPVassya Pupkind
40134285
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
"Жену свою продай, а не меня!" Чем Зеленский так разозлил украинок
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Ливень в Москве
В Москву придет сентябрьская погода
Президент США Дональд Трамп
Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию
Гульнара Каримова
Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
Лента новостейМолния