Политик из ФРГ: многие восточные немцы чувствуют себя людьми второго сорта

БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Многие восточные немцы чувствуют себя сегодня людьми второго сорта, это связано с утратой этими людьми доверия к политике, заявил в интервью РИА Новости глава правительственной комиссии по празднованию 30-й годовщины воссоединения ФРГ, бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург, бывший глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек.

В четверг, 3 октября, в Германии проходят торжества по случаю Дня германского единства, который отмечается с 1990 года. Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.

Большинство немцев на востоке ФРГ (на территории бывшей ГДР - Прим. ред) недовольны своим положением в современной Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ранее центром политических исследований Policy Matters по заказу издания Zeit. Так, 70% считают, что их мнение по ряду вопросов слабо учитывается и что в ГДР граждане были намного лучше защищены от преступности, более половины опрошенных негативно оценили, как в Германии работает демократия, 58% не уверены, что они защищены от произвола государства. Более половины восточных немцев считают риторику государства в адрес России слишком негативной.

"Из социологических опросов понятно, что большинство восточных немцев в ФРГ чувствуют себя людьми второго сорта, недостаточно признанными. Кроме того, сомнений в демократических процессах, демократической конституции нашего сообщества на востоке гораздо больше, чем на западе. Это действительно не хорошие результаты. Выборы в (парламенты федеральных земель - ред) Саксонии и Бранденбурге в сентябре также дали понять, что настроение сложное", - сказал Платцек.

Он добавил, что "нужно понимать, как это могло случиться через 30 лет после воссоединения Германии". По словам политика, "одно поколение на востоке претерпело столько изменений за исторически очень короткий период, всего 30 лет, что этого хватило бы на несколько жизней". Платцек напомнил, что бывшие жители ГДР пережили трижды смену валют, а также "массовую деиндустриализацию после воссоединения, фактически развал", когда безработица затронула фактически каждую семью и молодежь массово выезжала из восточных регионов в поисках работы или более высокой зарплаты.

"Когда началась первая фаза социальной стабилизации, в 2008 году начался мировой экономический и финансовый кризис, который дал многим людям ощущение, что государство со своими законами не может усмирить финансовый капитализм. Вскоре после этого последовал миграционный кризис. Независимо от того, сколько беженцев прибыло в какую-либо восточногерманскую деревню, это основное чувство, что государство не обеспечивает надлежащей защитой, не контролирует ситуацию, еще более усилилось", - считает Платцек.

Он добавил, что в обществе остаются вопросы о том, что "заработная плата и пенсии на востоке все еще ниже, чем на западе, восточные немцы мало представлены на руководящих постах и так далее".