Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T11:25Z
https://ria.ru/20191003/1559388749.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/05/1559360507_0:154:2927:1800_1036x0_80_0_0_a67e30c164843e1cfb0739de365dfeac.jpg
РИА Новости

Политик из ФРГ: многие восточные немцы чувствуют себя людьми второго сорта

11:25 03.10.2019
602
© AP Photo / Pavel GolovkinМаттиас Платцек
Маттиас Платцек
© AP Photo / Pavel Golovkin
Маттиас Платцек. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Многие восточные немцы чувствуют себя сегодня людьми второго сорта, это связано с утратой этими людьми доверия к политике, заявил в интервью РИА Новости глава правительственной комиссии по празднованию 30-й годовщины воссоединения ФРГ, бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург, бывший глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек.
В четверг, 3 октября, в Германии проходят торжества по случаю Дня германского единства, который отмечается с 1990 года. Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.
Восточногерманские пограничники в проеме Берлинской стены
6 октября 2018, 08:00РИА Новости
Стена в голове: восточные немцы тоскуют по советскому прошлому
Большинство немцев на востоке ФРГ (на территории бывшей ГДР - Прим. ред) недовольны своим положением в современной Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ранее центром политических исследований Policy Matters по заказу издания Zeit. Так, 70% считают, что их мнение по ряду вопросов слабо учитывается и что в ГДР граждане были намного лучше защищены от преступности, более половины опрошенных негативно оценили, как в Германии работает демократия, 58% не уверены, что они защищены от произвола государства. Более половины восточных немцев считают риторику государства в адрес России слишком негативной.
"Из социологических опросов понятно, что большинство восточных немцев в ФРГ чувствуют себя людьми второго сорта, недостаточно признанными. Кроме того, сомнений в демократических процессах, демократической конституции нашего сообщества на востоке гораздо больше, чем на западе. Это действительно не хорошие результаты. Выборы в (парламенты федеральных земель - ред) Саксонии и Бранденбурге в сентябре также дали понять, что настроение сложное", - сказал Платцек.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
3 октября 2018, 15:07РИА Новости
Процесс объединения бывшей ГДР и ФРГ еще не завершился, заявила Меркель
Он добавил, что "нужно понимать, как это могло случиться через 30 лет после воссоединения Германии". По словам политика, "одно поколение на востоке претерпело столько изменений за исторически очень короткий период, всего 30 лет, что этого хватило бы на несколько жизней". Платцек напомнил, что бывшие жители ГДР пережили трижды смену валют, а также "массовую деиндустриализацию после воссоединения, фактически развал", когда безработица затронула фактически каждую семью и молодежь массово выезжала из восточных регионов в поисках работы или более высокой зарплаты.
"Когда началась первая фаза социальной стабилизации, в 2008 году начался мировой экономический и финансовый кризис, который дал многим людям ощущение, что государство со своими законами не может усмирить финансовый капитализм. Вскоре после этого последовал миграционный кризис. Независимо от того, сколько беженцев прибыло в какую-либо восточногерманскую деревню, это основное чувство, что государство не обеспечивает надлежащей защитой, не контролирует ситуацию, еще более усилилось", - считает Платцек.
Сторонники партии Альтернатива для Германии
4 сентября, 08:00РИА Новости
"Граждане второго сорта" голосуют за "Альтернативу для Германии"
Он добавил, что в обществе остаются вопросы о том, что "заработная плата и пенсии на востоке все еще ниже, чем на западе, восточные немцы мало представлены на руководящих постах и так далее".
"Теперь нам нужно найти способы выйти из этой дилеммы", - считает политик.
Читайте полный текст интервью Маттиаса Платцека >>
902210
Обсудить 1
ГДРМаттиас ПлатцекГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Генеральный директор OMV AG Райнер Зеле
Оператор Nord Stream 2 видит хорошие шансы на получение разрешения от Дании
РИА
Новости
Сенатор Джон Нили Кеннеди
Американский сенатор предложил запретить чиновникам зарабатывать на Украине
Остатки разрушенной Берлинской стены
Немецкий политик: без СССР и России германское единство было бы невозможным
Стенд Facebook
Турецкие власти оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов
Лента
новостей
Пограничник на пункте пропуска на границе с Украиной
Гражданин Украины пытался попасть в Крым в "поисках лучших условий жизни"
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Ялта
В Крыму призвали Киев снять с севастопольца Резуника все обвинения
Американские военные
В США более 20 военных пострадали во время учений, сообщили СМИ
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини отложила визит в Минск
Акция националистов в Киеве
Эксперт связал митинги на Украине с делами, где фигурирует Порошенко
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Эмблема НАТО
Конгрессмен заявил о планах НАТО провести масштабные учения в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
Лента новостейМолния