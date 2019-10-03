Маттиас Платцек: многие восточные немцы чувствуют себя людьми второго сорта

В четверг, 3 октября, в Германии проходят торжества по случаю Дня германского единства. В последние годы растет критика итогов воссоединения Германии, недовольство высказывают граждане, которые проживают прежде всего на востоке страны. Почему разочарованы жители бывшей ГДР, могут ли правые политические силы предложить решение проблем и кому на самом деле принадлежит заслуга в том, что Германия и Европа были объединены, в беседе с РИА Новости рассказал глава правительственной комиссии по празднованию 30-й годовщины Германского единства, бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург, бывший глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек.

— Господин Платцек, вы возглавляете правительственную комиссию по празднованию 30-й годовщины Германского единства. Насколько вы удовлетворены промежуточным этапом работы комиссии?

— Комиссия только начала работу. Мы получили две задачи от федерального правительства: найти подходящую форму для проведения юбилейного года, который длится до октября 2020 года, организовать его так, чтобы он был принят и воспринят гражданами по возможности хорошо. Одни лишь государственные церемонии сами по себе уже не соответствуют ожиданиям людей, здесь настроения изменились. Вот почему мы хотим столько официоза, сколько необходимо, и как можно больше встреч и разговоров. Вторая задача комиссии состоит в том, чтобы задокументировать информацию о запланированном гражданском диалоге, оценить ее с научной точки зрения и дать рекомендации для действий федеральному правительству.

Будут отмечены вехи, такие как 9 октября (1989 года, многотысячная демонстрация в Лейпциге под лозунгами "Мы – народ" — ред.), 9 ноября (1989 года, падение Берлинской стены — ред.) или 18 марта (1990 года, последние выборы в Народную палату ГДР — ред.), которые будут сопровождаться различными мероприятиями, но также по случаю 30-летия пройдут диалоги с гражданами в каждой федеральной земле. Мы объединим людей с Востока и Запада, в том числе возродим старые связи между городами-побратимами и дадим людям возможность дискутировать друг с другом, спорить, праздновать и так далее.

— Как много средств выделено на проведение юбилейного года?

— Федеральное правительство планирует потратить около 60 миллионов евро на юбилейный год до октября 2020 года, чтобы реализовать все мероприятия и подготовить итоговый отчет нашей комиссии. Члены комиссии работают безвозмездно. Но другие задачи требуют денег, конечно. Например, 9 ноября на бывшей границе между бывшими ГДР и ФРГ, от Балтийского моря до Баварии, мы будем проводить мероприятия и вовлекать людей в разговор.

— Вы сказали, что настроения изменились. Ранее вы заявляли о том, что "траншеи между Востоком и Западом углубились". Почему это произошло?

— Из социологических опросов понятно, что большинство восточных немцев в ФРГ чувствуют себя людьми второго сорта, недостаточно признанными. Кроме того, сомнений в демократических процессах, демократической конституции нашего сообщества на Востоке гораздо больше, чем на Западе. Это действительно нехорошие результаты. Выборы в Саксонии и Бранденбурге в сентябре также дали понять, что настроение сложное. Нужно понимать, как это могло случиться через 30 лет после воссоединения Германии. Мы должны вспомнить, что одно поколение на Востоке претерпело столько изменений за исторически очень короткий период, всего 30 лет, что этого хватило бы на несколько жизней. Самое незначительное из этого – это смена трех разных валют. Но это и никогда больше не наверстанная массовая деиндустриализация после воссоединения, фактически развал, связанный с ним высокий уровень безработицы почти в каждой семье и последующий отъезд сотен тысяч молодых, хорошо образованных людей из восточных регионов. Когда началась первая фаза социальной стабилизации, в 2008 году начался мировой экономический и финансовый кризис, который дал многим людям ощущение, что государство со своими законами не может усмирить финансовый капитализм.

Вскоре после этого последовал миграционный кризис. Независимо от того, сколько беженцев прибыло в какую-либо восточногерманскую деревню, это основное чувство, что государство не обеспечивает надлежащей защитой, не контролирует ситуацию, еще более усилилось. Кроме того, есть вопросы о том, что заработная плата и пенсии на Востоке все еще ниже, чем на Западе, восточные немцы мало представлены на руководящих постах и так далее. Это все факты, которые, по крайней мере, указывают на исходные пункты, откуда возникло это настроение. Теперь нам нужно найти способы выйти из этой дилеммы.

— Какой выход из ситуации вы видите?

— Центральное значение имеет восстановление доверия к политике на Востоке. Так, например, в начале 2019 года созданная правительством комиссия решила, что Германия прекратит производство электроэнергии из угля не позднее конца 2038 года, но добавленная стоимость, рабочие места будут сохранены. Теперь люди должны четко понимать, что это решение действительно будет реализовано с помощью множества мер. Нам также необходимо срочно сократить бюрократию и ускорить работу администрации, чтобы демократия снова стала более привлекательной. Люди должны иметь возможность почувствовать, что решения, принятые в парламентах, в местных советах выполняются.

И нам нужен другой вид коммуникации с людьми, и не только на Востоке. Другими словами, мы должны шире использовать социальные сети, находить новые модели участия и снова вовлекать людей в политику.

Что касается Востока, мы всегда старались следовать за Западом. Но этого недостаточно. Например, существует программа поддержки ведущих университетов и вузов — из 34 таких учебных заведений только два расположены на Востоке. Мы должны обеспечить Востоку преимущество в некоторых областях. В контексте изменения климата речь идет о разработке новых экономических областей: новые энергонакопители, производство батарей для аккумуляторов, водородная промышленность, развитие искусственного интеллекта. Вот возможность получить преимущество в развитии для Востока.

— Какие политические силы в стране готовы реализовать такую программу? Правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) показывает хорошие результаты на Востоке – способны ли правые это сделать?

— В настоящее время AfD является панацеей от недовольства или неуверенности для некоторых людей. Тем не менее я не могу распознать у этой партии жизнеспособные решения как для основных социальных вопросов, так и для упомянутых вопросов структурного развития. В настоящее время мы формируем новые правительства в Саксонии и Бранденбурге, и я чувствую, что такие мысли хорошо вписываются туда. Но эти задачи экономической стратегии настолько велики, что нужен прежде всего стратегический ангажемент федерального правительства и ЕС. Я могу себе представить, что комиссия по празднованию 30-й годовщины Германского единства также придет в конце к аналогичным выводам.

— Празднование в немецкой столице 9 ноября 30-летней годовщины падения Берлинской стены не относится прямо к работе вашей комиссии, так как эти мероприятия организует федеральная земля Берлин. Но как вы прокомментируете, что на торжества не приглашены пока политические представители из России, кроме бывшего советского лидера Михаила Горбачева, который по состоянию здоровья не сможет приехать, но зато приглашен, к примеру, экс-госсекретарь США Джеймс Бейкер?

— Без тогдашнего советского правительства германское единство было бы невозможно, по крайней мере, за такое время и в таком качестве — это исторический, все еще неоспоримый факт. Давайте не будем забывать, что тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран четко дали понять, что на самом деле им гораздо милее две Германии, чем одна. Это было связано с историческими и экономическими проблемами, а также с вопросами лидерства в Европе. Именно Горбачев и (президент США) Джордж Буш-старший сделали возможным путь к европейскому единству. Горбачев очень многое сделал для этого, был опорной точкой и взял на себя личный риск.