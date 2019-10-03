В ДНР суд приговорил украинского силовика к 30 годам лишения свободы

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинский силовик приговорен Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 30 годам лишения свободы за преступления в Донбассе, сообщили в четверг в Генпрокуратуре ДНР.
"По направленному в суд Генеральной прокуратурой ДНР уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ… вынесен обвинительный приговор. Преступник лишен свободы на 30 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
По данным пресс-службы, он обвинялся по пяти статьям уголовного кодекса ДНР, среди которых "насильственный захват власти", "диверсия", "незаконное пересечение границы ДНР". В прокуратуре заявили, что силовик принимал участие в обстрелах подконтрольного ДНР города Докучаевск из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения, "в результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители республики".
"Совершал иные действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР, в том числе сбор разведданных о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения, а также боевой техники с целью последующего совершения диверсий", - добавили в Генпрокуратуре.