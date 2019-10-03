В ДНР суд приговорил украинского силовика к 30 годам лишения свободы

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинский силовик приговорен Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 30 годам лишения свободы за преступления в Донбассе, сообщили в четверг в Генпрокуратуре ДНР.

"По направленному в суд Генеральной прокуратурой ДНР уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ… вынесен обвинительный приговор. Преступник лишен свободы на 30 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Минские соглашения Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru

По данным пресс-службы, он обвинялся по пяти статьям уголовного кодекса ДНР, среди которых "насильственный захват власти", "диверсия", "незаконное пересечение границы ДНР". В прокуратуре заявили, что силовик принимал участие в обстрелах подконтрольного ДНР города Докучаевск из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения, "в результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители республики".