Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T11:19Z
https://ria.ru/20191003/1559388581.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В ДНР суд приговорил украинского силовика к 30 годам лишения свободы

11:19 03.10.2019
1457
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинский силовик приговорен Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 30 годам лишения свободы за преступления в Донбассе, сообщили в четверг в Генпрокуратуре ДНР.
"По направленному в суд Генеральной прокуратурой ДНР уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ… вынесен обвинительный приговор. Преступник лишен свободы на 30 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
По данным пресс-службы, он обвинялся по пяти статьям уголовного кодекса ДНР, среди которых "насильственный захват власти", "диверсия", "незаконное пересечение границы ДНР". В прокуратуре заявили, что силовик принимал участие в обстрелах подконтрольного ДНР города Докучаевск из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения, "в результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители республики".
"Совершал иные действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР, в том числе сбор разведданных о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения, а также боевой техники с целью последующего совершения диверсий", - добавили в Генпрокуратуре.
6404011
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФВ мире
Рекомендуем
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине в Донбассе
РИА
Новости
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Генеральный директор OMV AG Райнер Зеле
Оператор Nord Stream 2 видит хорошие шансы на получение разрешения от Дании
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Пограничник на пункте пропуска на границе с Украиной
Гражданин Украины пытался попасть в Крым в "поисках лучших условий жизни"
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разблокировать доступ к газу из Туркмении
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
Лента новостейМолния