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РИА Новости

Эксперт связал митинги на Украине с делами, где фигурирует Порошенко

11:03 03.10.2019 (обновлено: 11:11 03.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве
Акция националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Целью митингов на Украине является не отмена "формулы Штайнмайера", а переквалификация уголовных дел, где фигурирует экс-президент Петра Порошенко, в политические в глазах общества, это скорее имитация протеста, считает председатель правления фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.
Акции против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе прошли в среду вечером в Киеве и в ряде городов Украины. Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
"Я думаю, что это не столько акции протеста, сколько имитация протеста", - отметил Бондаренко РИА Новости. Он считает, что цель митингов, которые проходят в стране – не отменить "формулу Штайнмайера" или добиться, чтобы Киев не подписывал новые документы в рамках этой формулы или минских соглашений, "а попросту Петр Порошенко пытается организовать движение, которое могло бы помочь переквалифицировать уголовные дела, которые завели против него, в политические в глазах граждан".
По словам эксперта, при высоком уровне поддержки, который существует у президента Украины Владимира Зеленского, при отсутствии реальных лидеров и при том, что митинги не поддерживаются ни Западом, ни Востоком, добиться какого-либо результата невозможно.
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Политолог уверен, что митинги вскоре прекратятся из-за отсутствия внешнего финансирования, так как транснациональные корпорации не станут вкладывать средства в расшатывание ситуации на Украине накануне открытия рынка земли. "А Петр Порошенко является патологически жадным человеком и тратить собственные деньги на подобного рода акции он не будет", - считает Бондаренко.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведет Государственное бюро расследований. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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