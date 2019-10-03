Эксперт связал митинги на Украине с делами, где фигурирует Порошенко

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Целью митингов на Украине является не отмена "формулы Штайнмайера", а переквалификация уголовных дел, где фигурирует экс-президент Петра Порошенко, в политические в глазах общества, это скорее имитация протеста, считает председатель правления фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

Акции против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе прошли в среду вечером в Киеве и в ряде городов Украины. Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

"Я думаю, что это не столько акции протеста, сколько имитация протеста", - отметил Бондаренко РИА Новости. Он считает, что цель митингов, которые проходят в стране – не отменить "формулу Штайнмайера" или добиться, чтобы Киев не подписывал новые документы в рамках этой формулы или минских соглашений, "а попросту Петр Порошенко пытается организовать движение, которое могло бы помочь переквалифицировать уголовные дела, которые завели против него, в политические в глазах граждан".

По словам эксперта, при высоком уровне поддержки, который существует у президента Украины Владимира Зеленского, при отсутствии реальных лидеров и при том, что митинги не поддерживаются ни Западом, ни Востоком, добиться какого-либо результата невозможно.

Политолог уверен, что митинги вскоре прекратятся из-за отсутствия внешнего финансирования, так как транснациональные корпорации не станут вкладывать средства в расшатывание ситуации на Украине накануне открытия рынка земли. "А Петр Порошенко является патологически жадным человеком и тратить собственные деньги на подобного рода акции он не будет", - считает Бондаренко.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведет Государственное бюро расследований. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.