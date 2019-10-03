Жителя Дагестана задержали по подозрению в убийстве стоматолога кинжалом

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в убийстве стоматолога в Дербенте, сообщает СУСК по республике.
По данным следствия, в среду рано утром мужчина пришел домой к стоматологу с жалобами якобы на зубную боль.
"На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца", - говорится в сообщении СУСК. Мужчина скончался на месте.
Как отметили в управлении СК, "благодаря слаженной работе следователя и оперативных сотрудников МВД республики в кратчайшие сроки было установлено лицо, совершившее данное преступление… он задержан".
Следователи устанавливают обстоятельства убийства. По данным ведомства, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.