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РИА Новости

Жителя Дагестана задержали по подозрению в убийстве стоматолога кинжалом

10:52 03.10.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровСтоматологический кабинет
Стоматологический кабинет
© РИА Новости / Павел Комаров
Стоматологический кабинет. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в убийстве стоматолога в Дербенте, сообщает СУСК по республике.
По данным следствия, в среду рано утром мужчина пришел домой к стоматологу с жалобами якобы на зубную боль.
"На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца", - говорится в сообщении СУСК. Мужчина скончался на месте.
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Как отметили в управлении СК, "благодаря слаженной работе следователя и оперативных сотрудников МВД республики в кратчайшие сроки было установлено лицо, совершившее данное преступление… он задержан".
Следователи устанавливают обстоятельства убийства. По данным ведомства, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
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