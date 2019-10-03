Жителя Дагестана задержали по подозрению в убийстве стоматолога кинжалом

"На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца", - говорится в сообщении СУСК. Мужчина скончался на месте.