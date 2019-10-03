Иракские СМИ сообщили о 12 погибших и 650 раненных в ходе протестов

"В ходе протестов погибли 11 демонстрантов и один сотрудник служб безопасности, ранены 650 человек, в том числе 87 силовиков", - цитирует агентство главу комиссии Али аль-Баяти.

По его данным, были задержаны 122 человека, большинство из них уже отпущены на свободу.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций - Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.