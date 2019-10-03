Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов

Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года

КАИР, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство INA

Комендантский час будет действовать до соответствующего извещения о его отмене.

Протестующие в столице Ирака пытаются прорваться в международный аэропорт, силы безопасности используют слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Протесты начались во вторник, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

По данным телеканала al-Sumaria , в провинции Зи-Кар при разгоне протестующих погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.

В Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, передает телеканал al-Mayadeen

В ночь на четверг в этом квартале в результате падения двух ракет прогремели взрывы. Первая упала около турецкого посольства, вторая — около моста аль-Харисийя, передает Al-Arabiya . О пострадавших пока не сообщается.

Протестующие перекрыли также дорогу в международный аэропорт столицы. По заявлениям властей, навигация в воздушной гавани продолжается в обычном режиме.

Комендантский час объявлен в провинциях Васит и Зи-Кар.

В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее протестующих, передает al-Sumaria

В свою очередь, аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами.

По данным СМИ, частично прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Там распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.