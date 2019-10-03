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РИА Новости

Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов

01:40 03.10.2019 (обновлено: 09:57 03.10.2019)
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© REUTERS / Wissm al-OkiliАкция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
© REUTERS / Wissm al-Okili
КАИР, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство INA.
Комендантский час будет действовать до соответствующего извещения о его отмене.
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
1 октября, 16:09РИА Новости
СМИ: в Ираке силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Протестующие в столице Ирака пытаются прорваться в международный аэропорт, силы безопасности используют слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Протесты начались во вторник, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
По данным телеканала al-Sumaria, в провинции Зи-Кар при разгоне протестующих погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.
В Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, передает телеканал al-Mayadeen.
В ночь на четверг в этом квартале в результате падения двух ракет прогремели взрывы. Первая упала около турецкого посольства, вторая — около моста аль-Харисийя, передает Al-Arabiya. О пострадавших пока не сообщается.
Протестующие перекрыли также дорогу в международный аэропорт столицы. По заявлениям властей, навигация в воздушной гавани продолжается в обычном режиме.
Комендантский час объявлен в провинциях Васит и Зи-Кар.
В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее протестующих, передает al-Sumaria.
В свою очередь, аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами.
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
2 октября, 22:00РИА Новости
В Ираке из-за протестов усилили готовность армии и ввели комендантский час
По данным СМИ, частично прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Там распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.
Год назад масштабные народные волнения проходили на юге страны, в основном в портовом городе Басра. Демонстранты протестовали против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли.
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Багдад (город)ИракПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Ирак.... освобожденный от диктатора!! Аль не так... а лебератсы?!
3 октября, 02:26
Alexx l
930000
Наверное, всем протестующим живётся лучше, чем при Хусейне? Именно так выглядит свобода, верно?
3 октября, 02:43
Arthur T. Kopylov
1200000
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Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
В Багдаде продолжились протесты, несмотря на комендантский час
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