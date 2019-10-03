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РИА Новости

На Украине продолжаются акции против согласования "формулы Штайнмайера"

10:26 03.10.2019 (обновлено: 11:10 03.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе возле здания администрации президента в Киеве
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе возле здания администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Акции против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе продолжились в ряде городов Украины в среду вечером.
Контактная группа по Донбассу ранее Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
Как передает агентство Укринформ, в Днепре (бывший Днепропетровск) перед облгосадминистрацией на акцию пришли около 300 человек. В городе Кривой Рог к стелле с фотографиями погибших в Донбассе пришли около 100 человек.
Как сообщает местное издание "Думская", также митинг прошел в Одессе, там собрались около 300 человек. Акции в среду вечером прошли в Киеве, Харькове, Львове, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Северодонецке, Мариуполе, Краматорске и других городах.
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
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"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация на УкраинеДнепр (город)Франк-Вальтер ШтайнмайерОдессаМинскУкраинаВ мире
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