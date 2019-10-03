На Украине продолжаются акции против согласования "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Акции против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе продолжились в ряде городов Украины в среду вечером.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.