В красноярском магазине уничтожили опрысканные химикатами продукты

КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Продукты питания, которые опрыскали средством для борьбы с насекомыми в одном из магазинов под Красноярском, утилизированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Красный Яр".

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в защитном костюме производит распыление в торговом помещении магазина. В подписи под видео утверждается, что речь идет о магазине в городе Дивногорске (расположен в 25 километрах от Красноярска). Утверждается, что по заказу магазина в зале работают дезинфекторы, распыляя вещество для борьбы с тараканами и крысами. При этом опрыскиваются открытые продукты питания.

"Проводилась инсектицидная обработка. Информация о якобы распыленном крысином яде не соответствует действительности. Но правила, безусловно, были нарушены - товар не был убран. Сейчас товар утилизирован", - сказал собеседник агентства.

В компании отметили, что инцидент, попавший на видео, действительно произошел в одном из магазинов Дивногорска. Он также отметил, что с персоналом магазина проведут дисциплинарную работу, идет проверка, ответственным сотрудникам грозит штраф или увольнение.