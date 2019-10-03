Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T09:59Z
https://ria.ru/20191003/1559385217.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/133582/14/1335821483_0:258:2500:1664_1036x0_80_0_0_62db44daf29366c6c6dc7db5cfd05741.jpg
РИА Новости

В красноярском магазине уничтожили опрысканные химикатами продукты

09:59 03.10.2019
898
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродукты в магазине
Продукты в магазине
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Продукты в магазине
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Продукты питания, которые опрыскали средством для борьбы с насекомыми в одном из магазинов под Красноярском, утилизированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Красный Яр".
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в защитном костюме производит распыление в торговом помещении магазина. В подписи под видео утверждается, что речь идет о магазине в городе Дивногорске (расположен в 25 километрах от Красноярска). Утверждается, что по заказу магазина в зале работают дезинфекторы, распыляя вещество для борьбы с тараканами и крысами. При этом опрыскиваются открытые продукты питания.
Полиция
23 сентября, 17:36РИА Новости
В Воронеже учащихся семи школ кормили гнилыми продуктами
"Проводилась инсектицидная обработка. Информация о якобы распыленном крысином яде не соответствует действительности. Но правила, безусловно, были нарушены - товар не был убран. Сейчас товар утилизирован", - сказал собеседник агентства.
В компании отметили, что инцидент, попавший на видео, действительно произошел в одном из магазинов Дивногорска. Он также отметил, что с персоналом магазина проведут дисциплинарную работу, идет проверка, ответственным сотрудникам грозит штраф или увольнение.
Гастрономы сети "Красный Яр", как указано на сайте компании, расположены в Красноярске, Абакане, Железногорске, Лесосибирске и Сосновоборске, всего 67 магазинов.
Смеситель на кухне
10 сентября, 11:00РИА Новости
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
800060
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Красный Яр
ДивногорскКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Лента
новостей
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Лапша быстрого приготовления
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Автомобиль полиции на дороге
В Москве двадцать человек попытались прорваться на Хованское кладбище
Пустыня в Калмыкии
Как Калмыкия превратилась в пустыню
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
Лента новостейМолния