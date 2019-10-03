Трутнев поручил решить вопрос с парковками во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей рабочей поездки в Приморье заявил, что в столице ДФО Владивостоке должны быть не только хорошие дороги, но и парковки.

"Нужно делать так, чтобы людям было удобно. Для этого не надо делать одну большую парковку, а сделать несколько. Нужно проработать варианты и показать их мне и губернатору", - сказал Трутнев мэру города Олегу Гуменюку. Он подчеркнул, что необходимо решить вопрос с парковками в центре города.

"Средства надо тратить на расширение дорог, увеличение их пропускной мощности", - добавил Трутнев.

Полпред также дал поручение городским властям в ближайшее время проработать этот вопрос. "Давайте новый план, там, где в городе дороги сужены, задачу необходимо решить. Время есть. Впереди зима, делайте за это время проект", - заявил Трутнев.

Ранее Трутнев оказался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке. Он отмечал, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои деньги, а расширение улиц и дорог - за выделенные федеральным центром, для решения дорожного вопроса городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, так как все это делается для людей.