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РИА Новости

Трутнев поручил решить вопрос с парковками во Владивостоке

08:52 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей рабочей поездки в Приморье заявил, что в столице ДФО Владивостоке должны быть не только хорошие дороги, но и парковки.
"Нужно делать так, чтобы людям было удобно. Для этого не надо делать одну большую парковку, а сделать несколько. Нужно проработать варианты и показать их мне и губернатору", - сказал Трутнев мэру города Олегу Гуменюку. Он подчеркнул, что необходимо решить вопрос с парковками в центре города.
"Средства надо тратить на расширение дорог, увеличение их пропускной мощности", - добавил Трутнев.
Полпред также дал поручение городским властям в ближайшее время проработать этот вопрос. "Давайте новый план, там, где в городе дороги сужены, задачу необходимо решить. Время есть. Впереди зима, делайте за это время проект", - заявил Трутнев.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
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Ранее Трутнев оказался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке. Он отмечал, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои деньги, а расширение улиц и дорог - за выделенные федеральным центром, для решения дорожного вопроса городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, так как все это делается для людей.
Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.
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Юрий ТрутневВладивостокОбщество
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