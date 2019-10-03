Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T08:21Z
https://ria.ru/20191003/1559381725.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155938/17/1559381714_0:201:2925:1846_1036x0_80_0_0_4d67224abc1d9b1e0595a279f8a1ea99.jpg
РИА Новости

В Туве пятый день ищут ушедшего за шишками двенадцатилетнего мальчика

08:21 03.10.2019
628
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОсень в Туве
Осень в Туве
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Осень в Туве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Почти 70 человек с использованием 7 единиц техники привлечены к поискам пропавшего в Туве 12-летнего мальчика, на помощь спасателям выдвинулась аэромобильная группировка, сообщили в МЧС РФ.
Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности когда в 20 километрах от села Ий Тоджинского района собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. Ребенок в дообеденное время пошел со стоянки в сторону села и пропал. Около 14 часов местные жители обнаружили его отсутствие и организовали поиски, которые не дали результата.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00РИА Новости
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
СК РФ в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийство малолетнего.
"Для проведения поисковых работ 12-летнего мальчика, потерявшегося в лесу в Тоджинском районе к уже задействованным наземным группировкам МЧС России дополнительно из Кызыла выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва и спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 20 человек и 3 единицы техники", - сообщили в МЧС РФ.
Курсанты МЧС во время поиска пропавших детей. Архивное фото
30 августа 2018, 08:43РИА Новости
Ушли и не вернулись: в России ежедневно в среднем пропадают 16 детей
Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время количество наземной группировки в районе поиска составляет 69 человек и 7 единиц техники.
В поисках задействованы спасатели Службы ГО и ЧС Республики Тыва, сотрудники полиции, следственного комитета, авиалесоохраны, администрации и родственники, отметили в МЧС.
020410
Обсудить 1
МЧС РФТоджинский районПроисшествия
Рекомендуем
Тува
В МЧС рассказали о состоянии найденного в тувинской тайге мальчика
РИА
Новости
Сквер в Новосибирске
СК завел дело после гибели девушки в Новосибирске под спиленными ветками
Автомобили Tesla Model 3
Поставки автомобилей Tesla в III квартале обновили рекордные показатели
Реконструкция улиц в Москве
Керамические черепки времен неолита нашли во время раскопок в центре Москвы
Лента
новостей
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Рентгеновский снимок
В Британии мать обнаружила на фотографии сына признак смертельной болезни
Машина полиции. Архивное фото
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова на вызове по пожарной тревоге
В Иркутске 350 человек эвакуировали из здания колледжа из-за замыкания
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР
Тайга в Амурской области
В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
Лента новостейМолния