В Туве пятый день ищут ушедшего за шишками двенадцатилетнего мальчика

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Почти 70 человек с использованием 7 единиц техники привлечены к поискам пропавшего в Туве 12-летнего мальчика, на помощь спасателям выдвинулась аэромобильная группировка, сообщили в МЧС РФ.

Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности когда в 20 километрах от села Ий Тоджинского района собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. Ребенок в дообеденное время пошел со стоянки в сторону села и пропал. Около 14 часов местные жители обнаружили его отсутствие и организовали поиски, которые не дали результата.

СК РФ в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийство малолетнего.

"Для проведения поисковых работ 12-летнего мальчика, потерявшегося в лесу в Тоджинском районе к уже задействованным наземным группировкам МЧС России дополнительно из Кызыла выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва и спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 20 человек и 3 единицы техники", - сообщили в МЧС РФ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время количество наземной группировки в районе поиска составляет 69 человек и 7 единиц техники.