В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге

КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина в Туве после исчезновения двенадцатилетнего мальчика в тайге, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что двенадцатилетний мальчик 29 сентября ушел с отцом в тайгу в Тождинском районе Тувы собирать шишки и пропал . Мальчика ищут 55 человек.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.