В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге

КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина в Туве после исчезновения двенадцатилетнего мальчика в тайге, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что двенадцатилетний мальчик 29 сентября ушел с отцом в тайгу в Тождинском районе Тувы собирать шишки и пропал. Мальчика ищут 55 человек.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что поиски ведутся непрерывно. Криминалистами следственного управления в поисковых мероприятиях используется различная криминалистическая техника, в том числе спутниковые средства связи, оборудование для фото- и видеофиксации. Председатель СК поручил руководству регионального главка подключить дополнительные силы и средства для поиска ребенка в круглосуточном режиме. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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